Çölyak hastalığı olan öğrenciler için gereken tedbir alınıyor mu?

Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci, özel beslenmeye sahip çocuklar için gerekli gözlemin yapılması gerektiğini belirterek, “Çocuklara uygun yemek çıkarılması bir kanunla belirlenmeli” dedi.

Eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala daha önce birçok alanda haberini yaptığımız çölyak hastalarının bu seferde okullarda yaşadığı beslenme sorunu yazdık. Çölyak Başkanı Şebnem Ercebeci ile yaptığımız söyleşide çölyaklıların özel ya da devlet okullarının yemekhanelerindeki beslenme sorunundan kantinlerdeki eksiklere kadar birçok konuda konuştuk. Ercebeci, “Çölyak hastalığı olan çocuklarımız okul sürecinde çok zorlanıyorlar. Okul yemekhanelerinde onlara özel glütensiz menüler çıkmıyor. Kantinlerde glütensiz ürünler yer almıyor. Yemekhanelerde özel beslenmeye sahip çocuklara uygun yemek çıkarılması bir kanunla belirlenmeli ve gereken gözlem yapılmalıdır. Her okulda glütensiz ürünler yer alıncaya kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Yemekhaneler en büyük sorun

Çölyaklı hastaların okullarda ve öğrenci yurtlarında yaşadığı zorluklara dikkat çeken Dernek Başkanı Şebnem Ercebeci ; “Okul yemekhaneleri de çölyak hastaları için en başta gelen sorunlardandır. Glütensiz hizmet veren ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yemekhaneleri bir elin parmakları kadar az sayıdadır. Okul yöneticilerinin üniversitelerde de rektörlerin bu konuya gereken hassasiyeti vermesi çölyak hastalarının sağlığı ve eğitimlerini kolay sürdürebilmeleri açısından önemlidir. Özel okullarda yemekhane kullanmamalarına rağmen yemek ücreti alınması çölyaklı çocuğu olan aileler için altı çizilmesi gereken bir sorundur” dedi.

Çölyaklılar için kanun belirlenmeli

Ercebeci; “Yemekhanelerde özel beslenmeye sahip kişilere uygun hazırlıkların yapılması ve uygulaması bir kanunla belirlenmelidir ve gereken gözlem yapılmalıdır düşüncesindeyiz. Bu hastalığın tanı yöntemlerinin gelişmesi ve farkındalığın artması ile tanı alan hasta sayısı çoğalmıştır. Çölyak hastalığının şu anda kanıtlanmış tek tedavisi yaşam boyu tam glütensiz diyet uygulamasıdır. Glütensiz diyette buğday, arpa ve çavdar içeren besinler tüketilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Gerekli tedbirler alınmalı

Ercebeci, “Çölyak hastalığının şu anda kanıtlanmış tek tedavisi ömür boyu tam glütensiz diyettir. Çölyaklı öğrencilerin beslenmesinin sağlanabilmesi için kantinlerde, okul yemekhanelerinde; glütensiz ürünlerin bulundurulması, glütensiz besin hizmetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmalıdır. Okul, yönetimleri tarafından kantin ve yemekhanede çalışan personele hangi besinlerin glüten içerdiği ve glütensiz besin pişirme ve saklama konusunda bilgilendirme yapılması öğrencilerin sağlığı için çok önemlidir. Çölyaklı öğrencilerin yaşam boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için okul/kurumda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yöneticiler, öğretmenler, veliler, kantin ve yemekhane işletmecisi/çalışanlarının yakın iş birliğinde olmasının sağlanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Zorlu geçen okul süreçleri

Ercebeci; “Ancak, hala çoğu okulumuzda ister özel isterse devlet okulu olsun gereken ihtimam gösterilmemekte hatta bazı yerlerde okula kabul etmeme durumu bile söz konusu olmaktadır. Her anne okuldaki beslenme ürünlerini glütensiz olarak evde üretmekte ve çocuk diğer arkadaşlarının yanında farklı olduğunu düşünmekte ve de bu da psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Doğum günü, yerli malı haftası vb. kutlamalar hem aile hem de çocuk için problem oluşturmaktadır. Bunun yanında sayıları çok az olmasına rağmen çölyak dostu olan ve öğrencileri için özel mutfak oluşturan okulların ve çölyaklı öğrencisine uygun çikolata alan öğretmenlerin olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz” diyerek çölyaklıların okul kantinlerinde çektiği sıkıntılara dikkat çekti.

Kantinlerde özel besinlerde yer almalı

Ercebeci; “Bir çölyak hastası çocuk için kreşten üniversiteye kadar beslenme için oluşturulan şartlar oldukça yetersizdir. Kantinlerde glütensiz ürün bulundurulması okul yönetiminin özel beslenmesi olan çocuk ya da gençlere uygun bir program oluşturmasının çok zor olmadığını düşünmekteyiz. Belki başta bir sorun olarak kabul edilse bile sosyal sorumluluk olarak yerine getirildiğinde birçok çölyak hastasına ışık olacaktır düşüncesindeyiz” dedi.

“Her okulda glutensiz menü oluncaya kadar…”

Çölyak Derneği Şebnem Ercebeci son olarak şu cümlelere yer verdi; “Sevgili Öğretmenler, sevgili öğrenciler okulunuzda ya da sınıfınızda çölyaklı özel beslenen öğrenciler var ise lütfen onun özel beslenme kurallarına uymasına izin verin bu durumu yadırgamayın çölyak bulaşıcı değildir. Sadece kendilerine ait özel beslenmeleri vardır. Okul Müdürleri ve öğretmenlere eğitim seminerleri düzenledik her okulda glütensiz menü oluncaya kadar da anlatmaya ve bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz.”

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