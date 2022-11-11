Mamak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çorba ikramı vatandaşın içini ısıtıyor. Gece geç saatlerde Mamak Devlet Hastanesi Acil servis çıkışında dağıtılan çorbalar hasta ve hasta yakınlarını mutlu ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşla iç içe vatandaş için çalışan Mamak Belediyesi iç ısıtan çorbaları dağıtmaya devam ediyor. Son yıllarda “çorbalar bizden” sloganı ile vatandaşlara çorba ikramında bulunan Mamak Belediyesi Mamak Devlet Hastanesi Acil Servis bahçesinde ikramlarına devam ediyor. Gece geç saatlerde dağıtılan çorbalar hastalar ve hasta yakınlarının içini ısıtarak hastane bahçesindeki bekleyişlerini kolaylaştırıyor. Mamak Belediyesi yemekhanesinde günün ilk saatlerinde hazırlanan çorba, ısıtıcılarla soğumadan Mamak Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde ve daha birçok noktada gece gündüz vatandaşlara dağıtılıyor.

“İKRAMLARIYLA BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR”

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören çorba ikramı hakkında gazetemize konuşan hasta yakını İsmail Civelek, “ 1993 yılından buyana Mamak’ta oturuyorum. Belediyemizin hizmetleri bizleri mutlu ediyor. Ankara’nın gece ayazında bu hastane bahçesinde yapılan çorba dağıtımı için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ederim. İkramda bulunduğu çorbalarla bizleri burada yalnız bırakmıyor. Başkanımızdan ve belediye çalışanlarından dolayı Allah razı olsun” dedi.

KÖSE: "HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR”

Mamak Belediyesi Web sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda zor günlerin dayanışma içinde aşılacağının altını çizen Belediye Başkanı Murat Köse, “Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmet demektir. Onlara hizmet bize mutluluk veren bir durumdur. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz” dedi.

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA-