  • BIST 2.088,48
  • Altın 930.538
  • Dolar 14.8114
  • Euro 16.1744
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -4 °C
»

Çorumlular, Mamak'ta yapılacak tüm etkinliklere destek vereceklerini açıkladı

Başkent Platformu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılım sağlayan Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanlığı, yapılacak tüm etkinliklere gerekli hassasiyeti göstererek destek vereceklerini açıkladı.
Çorumlular, Mamak'ta yapılacak tüm etkinliklere destek vereceklerini açıkladı

Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanlığı, Başkent Platformu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılım sağladı.  Federasyonun yönetim kurulu üyeleri hemşehri dernekleri olarak yapılacak etkinliklerde gerekli hassasiyeti göstererek, her türlü desteğin verileceğini açıkladı.  

ff185357-8e87-408e-b91e-0f844da048d0.jpg

GEREKLİ DESTEK VERİLECEK
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Başkent platformu olarak Başkente yapılacak etkinliklerde Mamak Çorumlular Federasyonu olarak her konuda gerekli hassasiyeti göstererek elimizden gelen gayret içerisinde gerekli desteği vereceğiz. Başkente bulunan sivil toplum kuruluşlarının günümüzde toplum üzerindeki etkilerine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak toplantıyı sonlandırdık. Başkent platformu olarak göstermiş oldukları nazik ev sahipliği için federasyonumuz adına çok teşekkür ederiz”.

İLKSAYFA///

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 14 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Mart 2022 Pazartesi 10:24
  • Ankaralıların favorisi simit ve baklava14 Mart 2022 Pazartesi 05:05
  • 14 Mart Tıp Bayramı14 Mart 2022 Pazartesi 04:04
  • AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İvedik OSB’de tanıtımı yapılan projeyi gazetemize anlattı14 Mart 2022 Pazartesi 03:03
  • Uyandır Bizi Allah’ım!14 Mart 2022 Pazartesi 02:02
  • Hürel Mahallesi’nde internette yaşanan aksaklıkların çözülmesini istiyor: "Fatura var, hizmet yok"12 Mart 2022 Cumartesi 05:05
  • Dolmuşları ne yapmalı?12 Mart 2022 Cumartesi 04:04
  • Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık marketlerin depolarını denetledi12 Mart 2022 Cumartesi 03:03
  • Başkent’e Yakışır Olmalı12 Mart 2022 Cumartesi 02:02
  • “Hukuk Bürosu” süsüyle sms tuzağına dikkat12 Mart 2022 Cumartesi 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti