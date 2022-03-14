Çorumlular, Mamak'ta yapılacak tüm etkinliklere destek vereceklerini açıkladı

Başkent Platformu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılım sağlayan Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanlığı, yapılacak tüm etkinliklere gerekli hassasiyeti göstererek destek vereceklerini açıkladı.

Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanlığı, Başkent Platformu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılım sağladı. Federasyonun yönetim kurulu üyeleri hemşehri dernekleri olarak yapılacak etkinliklerde gerekli hassasiyeti göstererek, her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

GEREKLİ DESTEK VERİLECEK

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Başkent platformu olarak Başkente yapılacak etkinliklerde Mamak Çorumlular Federasyonu olarak her konuda gerekli hassasiyeti göstererek elimizden gelen gayret içerisinde gerekli desteği vereceğiz. Başkente bulunan sivil toplum kuruluşlarının günümüzde toplum üzerindeki etkilerine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak toplantıyı sonlandırdık. Başkent platformu olarak göstermiş oldukları nazik ev sahipliği için federasyonumuz adına çok teşekkür ederiz”.

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