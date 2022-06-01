Çubuk Ovası'nda tarihi çalışma başlatılıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın girişimleriyle iki Türk hakanının savaştığı Çubuk Ovası'nda tarihi ve arkeolojik çalışma başlatılıyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) iki Türk hakanının savaştığı Çubuk Ovası'nda tarihi ve arkeolojik çalışma başlatıyor. Çubuk Ovası'nda başlatılacak tarihi ve arkeolojik çalışma öncesi AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş alanda inceleme yaptı.

Melikşah Mahallesi ve çevresindeki inceleme gezisinde Kaymakam Keleş, Prof. Dr. Aydınlı ve Başkan Demirbaş, AYBÜ tarih ve arkeoloji ekibinden bölge ve 1402 Ankara Savaşı hakkında bilgi aldı.

Rama döneminden kalma ve bir zamanlar Mustafa Kemal Atatürk’ünde ziyaret ettiği Tarihi Melikşah hamamında da inceleme yapan ekip, Yıldırım Beyazıt Hanın otağının kurulduğu tepeden tüm şehitler için dua etti.

İLK KEZ ÇALIŞILACAK

Çubuk Ovasının Türk Dünyası’nın buluşma noktası olabileceğini kaydeden Rektör Aydınlı, Türk tarihi bakımından önemli olan ve iki Türk hakanının ayak izlerinin bulunduğu bölgede ilk defa bir çalışma yapılacak olmasının önemine işaret etti.

Üniversitenin elindeki imkanlarla güzel bir çalışmanın ortaya çıkartılacağına inandığını söyleyen Çubuk Kaymakamı Keleş, “Akademik personelin bu işe eğilmesi bizim için ayrı bir iftihar meselesi. Osmanlı dönemine yönelik benim bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma ilk defa olacak. Bu bakımdan da hem bölgemiz açısından hem ülkemiz açısından hem de Türk dünyası açısından çok önemli bir çalışma." dedi.Belediye Başkanı Demirbaş ise "Tarihi kazılar doğru bilgiyi ortaya çıkarmak için çok önemli. Kendi tarihimizle ilgili bir kazı alanı olacak inşallah. Bizde belediye olarak tüm imkanlarımızla bu çalışmayı destekleyeceğiz.” diye konuştu.

TARİHİMİZLE İLGİLİ BİR KAZI ALANI OLACAK

Yapılacak bu önemli çalışma nedeniyle Rektör Aydınlı’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Demirbaş ise "Tarihi kazılar doğru bilgiyi ortaya çıkarmak için çok önemli. Kendi tarihimizle ilgili bir kazı alanı olacak inşallah. Bizde belediye olarak tüm imkanlarımızla bu çalışmayı destekleyeceğiz." dedi.

İnceleme gezisine AYBÜ Öğretim Üyelerinden Arkeolog Prof. Dr. Bahattin Çelik, Arkeolog Doç. Dr. Yusuf Albayrak, Tarihçi Prof. Dr. Rahman Ademi, Prof. Dr. Hüseyin Çınar, Prof. Dr. Musa Şamil Yüksel ve Doç. Dr. Sıddık Çalık de eşlik etti.

Zafer ALTUNTAŞ///İLKSAYFA