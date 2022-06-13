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Çubuk’a teknokent kurulması için çalışmalar başladı

Çubuk’a AYBÜ ve MAN işbirliğinde teknokent kurulması için çalışmalar başladı. AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Kuracağımız merkez diğerleri gibi ofis ağırlıklı olmayacak.  Mikro laboratuvarlar ve üretim alanları olacak” dedi.
Çubuk’a teknokent kurulması için çalışmalar başladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  (AYBÜ) ve MAN işbirliğinde Çubuk’a teknokent kurulması için hazırlıklar başladı. Konu hakkında açıklama yapan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Bizim kuracağımız teknokent diğerleri gibi ofis ağırlıklı olmayacak. Mikro laboratuvarlar ve üretim alanlarının bulunduğu tamamen Ar-Ge üzerine yapılanmış bir yer olacak. Özel sektörle üretim ortaklığı üzerine kurgulanmış özel bir merkez olacak” dedi.

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AR-GE VE MİKRO ÜRETİM YAPILACAK
Çubuk Teknokent projesi için çalışmalar başladı. Mikro laboratuvarlar ile üretim alanlarının bulunacağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi AYBÜ ve MAN işbirliğince kurulacak. Teknokent Çubuk'a bağlı Yenice Mahallesi’nde kurulacak. Merkezde; uzay, havacılık, otomobil, otonom araçlar, sağlık teknolojileri ve sağlık ürünleri üzerine araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve mikro üretim yapılacak. 

MAN İŞBİRLİĞİNDE KURULUYOR
Konu hakkında açıklama yapan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Teknokent kurulacak bölge birçok konuda avantajlı. Dünya otomotiv devlerinden MAN firması ile ihracat ağırlıklı diğer firmaların bu bölgede olması ve havaalanına çok yakın olması bu bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi olarak cazibesini artırmakta. Bu nedenle de çok kısa sürede çalışmanın meyvesini verecek” diye konuştu.

220 BİN METRE KARE ALANA KURULACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylanan bölgenin 220 bin metrekarelik alan olduğunu dile getiren Rektör Aydınlı, Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 4 aşamalı bir inşaat sürecinde faaliyete geçireceklerini vurguladı.

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DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI OLACAK
Kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hem Ankara'daki hem de Türkiye'deki diğer teknoloji geliştirme bölgelerinden çok daha farklı bir yapıda ve işleyişte olacağının altını çizen Aydınlı şunları kaydetti; “Bizim kuracağımız Teknoloji Geliştirme Bölgesi hem Ankara'daki hem de Türkiye'deki diğer teknoloji geliştirme bölgelerinden daha farklı bir yapıdadır. Diğer teknoloji geliştirme bölgeleri daha çok ofis ağırlıklıdır. AYBÜ tarafından kurulacak bölge ise mikro laboratuvarlar ve üretim alanlarının bulunduğu tamamen Ar-Ge üzerine yapılanmış, özel sektörle üretim ortaklığı üzerine kurgulanmış bir teknoloji geliştirme bölgesi olacak.”

İSTİHDAM SAĞLANACAK
“Bu sayede öğrencilerimize de istihdam alanları sağlanacak. Bu bölgede MAN'ın bir test merkezi bulunuyor. Biz MAN ile ortak girişimde bulunarak Alman teknolojisi ile Kuzey Ankara'da iş birliğini artırmak istiyoruz. Burada aynı zamanda sosyal alanlar kuracağız. Bu sayede dışarıdan araştırmacıların da geleceği bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bölgemiz havaalanına 3 kilometre mesafede olması da bir başka büyük avantajımız.”

UZAY, HAVACILIK, OTONOM, SAĞLIK
Türkiye'nin milli muharip uçağını üreten TUSAŞ ile Uzay ve Havacılık Fakültelerinin iş birliğini anımsatan Aydınlı, “Kuracağımız teknoloji geliştirme bölgesinde uzay ve havacılık alanlarında da çalışmalarımız olacak. Biz burada uzay, havacılık, otomobil, otonom araçlar, sağlık teknolojileri ve sağlık Ar-Ge'si üzerinde çalışmaların yapılacağı bir teknoloji geliştirme bölgesi oluşturacağız” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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