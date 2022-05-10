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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi sonrası fırsatçılar konut fiyatlarına zam yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi müjdesinin hemen ardından, fırsatçılar konut fiyatlarına büyük oranda zam yaptı. İlan sitelerinde ev fiyatları fahiş oranında arttırıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi sonrası fırsatçılar konut fiyatlarına zam yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine toplantısı sonrası ilk kez ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlayacaklarını duyurmasının ardından bazı fırsatçılar, konut fiyatlarına büyük oranda zam yaptı.

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EV FİYATLARI HEMEN YÜKSELDİ!

Ev alma hayali kuran kişilere düşük faizli kredi müjdesi verilmesinin hemen ardından, ilan sitelerinde ev fiyatlarının bazı fırsatçı gayrimenkul sahipleri tarafından arttırıldığı gözlendi. Duruma tanıklık eden çoğu vatandaş, ilan sitelerindeki açıklamadan önce ve sonrası fiyatları karşılaştıran görselleri paylaştı. Düşük faiz imkanından faydalanarak ev almak isteyen vatandaşlar, fırsatçılara karşı önlem alınmasını istiyor. 

İVEDİLİKLE ÖNLEM ALINMALI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında fırsatçıları uyararak, “Dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkileme ile ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz” dedi. Vatandaş ise fiyatları olumsuz etkileyenlere karşı ivedilikle önlem alınmasını, fahiş artış yapanların belirlenerek gerekli cezanın verilmesini istiyor. 

atem-baskani-hakan-akcam.jpgATEM BAŞKANI GAYRİMENKUL DANIŞMANLARINI UYARDI 

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı (ATEM) Hakan Akçam, düşük faiz müjdesinin ardından ev fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Akçam, gayrimenkul sahipleri tarafından yapılacak fiyat artışlarına karşı emlak danışmanlarını sosyal medya hesabından uyararak şunları söyledi: “Değerli emlak danışmanı meslektaşlarım, Cumhurbaşkanımızın ilk kez konut alacaklara düşük faiz imkanının sağlanacağını açıklamasının ardından mevcutta sözleşme yaptığınız işleri etkileyebilir. Gayrimenkul sahipleri tepki verip fiyat artışına gidebilir. Lütfen sözleşmelerinizi sağlam yapalım, odamızın sözleşmelerini imzalatın. Mağdur olmamak adına yetkilendirme sözleşmesiz çalışmayalım. İhtiyaç halinde Oda’mızın avukatı herhangi bir ücret talep etmeksizin hizmetinizdedir.”

2020’DEKİ DESTEKTE DE FIRSATÇILAR ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Koronavirus salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirmek için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda 2020 yılının ortalarında 0,79 faizli konut kredisinin sağlanmasının hemen ardından da gayrimenkul sahipleri ev fiyatlarını fahiş şekilde yükseltmişti. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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