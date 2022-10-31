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Dar gelirlinin adresi Samanpazarı

Çarşı esnafı Emre Fırat ile geçmişten bugüne fiyatları ve ürün çeşitliliği ile özellikle dar gelirli vatandaşların alışveriş merkezi olan Samanpazarı’nı konuştuk. Fırat, “Samanpazarı Ankara’nın en uygun alışveriş merkezi diyebiliriz" dedi.
Dar gelirlinin adresi Samanpazarı

Kurulduğu günden bugüne uygun fiyatları ve ürün çeşitliliği ile özellikle dar gelirli vatandaşların alışveriş adresi olan Samanpazarı’nı çarşı esnafı ile konuştuk. Esnaf Emre Fırat, “Dükkanımıza gelen müşteriyi memnun etmeden göndermek istemiyoruz. Fiyatlarımız piyasa şartlarına bakıldığında hemen hemen yarı yarıya diyebileceğimiz şekilde değişiyor” dedi. 

 “ANKARA’NIN TARİHİ ÇARŞISI” 

Çarşı esnafı Emre Fırat Samanpazarı’nın kurulduğu tarihten bugüne Ankaralıların tercih ettiği bir yer olduğunu söyleyerek, “Samanpazarı Ankara’nın 1930’lardan günümüze var olan tarihi bir çarşısı olarak Ankaralılara hizmet veren bir çarşıdır. Burada hem Ankaralı hem de Anadolu’nun birçok ilinden gelen müşterilere hizmet veriyoruz. Samanpazarı’na fiyat olarak bakıldığında geçmişten günümüze Ankara’nın en uygun alışveriş merkezi diyebiliriz. Samanpazarı ürün çeşitliğinin bol olduğu uygun piyasaya göre fiyatlarla alışveriş yaptıkları bir çarşıdır” dedi. 

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 “UYGUN ALIŞVERİŞİN ADRESİ” 

Samanpazarı’nın değişen alışveriş alışkanlıklarına rağmen hala en uygun alışverişin adresi olduğunu söyleyen çarşı esnafı Fırat, “Satışa koyduğumuz kışlık kabanlar 250 liradan başlayıp 500 lira aralığında değişiyor. Yeleklerimiz 200 ve 250 lira arası değişiyor. Çarşımızda dar gelirli bir aile kışlık kabanlarını uygun bir fiyata alışverişini yapıp evine dönebilir. Bu çarşı da esnaflar gelen müşteriye indirim imkânı da sunuyor. Dükkanımıza gelen müşteriyi memnun etmeden göndermek istemiyoruz. Esnafımız halden anlayan müşteri odaklı çalışıyor” ifadelerini kullandı. 

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 “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ” 

Esnaf Fırat, “Aslına bakıldığında biz burada dar gelirli ailelerin büyük mağazalar da bulamadıkları hizmeti vermeye çalışıyoruz. Biz esnaf olarak fiyatları yükseltmiyoruz. Tam tersine müşteri memnuniyeti adına uygulayabildiğimiz kadar indirim yapıyoruz. Biz burada kendimizce ticaretimizi yürütüp vatandaşla beraber kazanma yoluna gidiyoruz. Bizim kar oranımız bellidir dükkanımız dönüyor. Günümüzde alışveriş şekilleri biraz değişse de Samanpazarı esnafı özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın hala tercih noktası oluyor” dedi. 

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 “VATANDAŞI MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ” 

“Vatandaşlarımız Samanpazarı esnafında her çeşit ürünü uygun fiyata alabilir” diyen Esnaf Emre Fırat son olarak şunları söyledi, “Bu çarşı bulunulmaz dediğiniz birçok ürünün bulunduğu çarşıdır. Vatandaşlara yüksek kaliteli ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Aynı ürünü büyük mağazalardan pahalıya almalarının sebebi markaları ve reklam durumu oluyor. Aynı kışlık kaban bizde 250 lira büyük mağazalarda 800 lira neden? Diye sorarsak cevapları giderleri daha fazla bu durum müşteriyi ilgilendirmez ki biz burada uygun fiyatlarla satış yapıp vatandaşı mutlu etmeye çalışıyoruz. Samanpazarı çarşısı yıllardır özellikle dar gelirli vatandaşın alışveriş adresi oluyor.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

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