Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi ödülleri aldı?

Daron Acemoğlu son zamanlarda sosyal medyada gündem oldu. Acemoğlu’nun iktisat profesörü unvanı bulunuyor, ekonomik kalkınma ve büyüme alanında çalışmalar yapıyor. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Daron Acemoğlu’nun yapmış olduğu birçok eser ödül almış ve Dünya’da en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasına girmiştir. Son zamanlarda sosyal medyada Acemoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

1967 yılında doğan Daron Acemoğlu Ermeni kökenlidir. İlköğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Asuman Özdağlar ile evli olup iki erkek çocuğu bulunmaktadır. 1986 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. 1989 İngiltere’nin York Üniversitesi’nde Ekonomi ve Ekonometri Bölümü’nde tamamlamıştır. Londra Ekonomi Okulu’ndan yüksek lisans ve doktora derecelerine nail olmuştur. Londra Ekonomik Okulu’nda 1922 ve 1923 yılları arasında ders vermiştir. 1993 yılından itibaren akademik kariyerine ABD’de sürdürdü. Profesör unvanını 2000 yılında aldı. Siyaset bilimci James A. Robinson ile birlikte “Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri”ni 2006 yılında yayımladı.

DARON ACEMOĞLU’NUN ALDIĞI ÖDÜLLER

“Consumer Confidence and Rational Expectations” makalesi 1996 yılının en iyi makalesi ödülünü aldı.

2005 yılında ekonomi bilimine en çok katkı yapan 40 yaş altı bilim insanına her iki yılda bir verilen John Bates Clark madalyasını aldı.

2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bilim Ödülü’ne layık görüldü.

2013 yılında Sosyal Bilimler dalında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.

Utreht, Bilkent, Bath, Boğaziçi ve Atina üniversiteleri ile Paris’te fahri doktor unvanı ile ödüllendirildi.

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