Değişim Grubu’nun ASMMMO başkan adayı Sebahattin Gül, "Değişim kaçınılmaz”

Değişim Grubu’nun ASMMMO başkan adayı Sebahattin Gül, 29 Mayıs’ta yapılacak oda seçimlerine genç bir kadroyla hazırlandıklarını anlatarak, “Mesleki sorunlarımızı kendimize mesele ettik. İnancımız, enerjimiz tam. Değişim kaçınılmaz” dedi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMMMO) 2022-Mayıs’ta yapılacak seçimlerinde Değişim Grubu’nun Başkan adayı Sebahattin Gül olarak belirlendi. Değişim Grubu’nun Başkan adayı Sebahattin Gül, Ankara Binicilik İhtisas Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılan tanıtım toplantısında, 300 meslek mensubu ile bir araya geldi.

ÖNCE ANKARA SONRA TÜRMOB

Sayın Gül, Mayıs ayında yapılacak ASMMMO seçimlerine iddialı ve genç bir kadroyla hazırlandıklarını anlattı. Gerçekleştirdikleri bu ilk etkinlikle sahaya çıktıklarını duyuran Gül, “Hedefimiz öncelikle ASMMMO’da seçimi kazanmak, ardından TÜRMOB ta ses getirmek olduğunu deklare etti. Liyakat sahibi, temsil kabiliyeti yüksek arkadaşlarımızla birlikte önce Ankara sonra TÜRMOB’da ses getirmek istiyoruz. Mesleğimizin sorunlarını çözülmesi konusunda hiçbir idarenin tekeline girmeden, meslektaşlarımıza hizmet etmek arzusu ile mesleğimizin saygınlığını, itibarını artırmada etkin rol almak üzere biz bu grubu kurduk. Çok kısa süre sonra göreceksiniz ki kadromuzun tamamı genç, dinamik, liyakat sahibi enerji dolu arkadaşlardan oluşacak” dedi.

“AİLE OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Değişim Grubu’nun seçim odaklı bir grup olmadığını da kaydeden Gül şöyle devam etti: “Biz bu gurubu kurarken seçim odaklı bir grup olmasını istemedik. Grubumuzun eğitim ve akademinin de içerisinde yer aldığı dayanışma ve yardımlaşma grubu olarak ilerlemesini istiyoruz. İlerleyen günlerde butik eğitimler gerçekleştireceğiz. Aile aidiyeti hissedebileceğimiz, hiç kimsenin ötekileştirilmediği grup içi siyasetin olmadığı bir aile kurmayı hayal ettik. Genç kadromuzla bize destek olun. Süleyman Demirel, ‘meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ der. Biz bu mesleki sorunlarımızı kendimize mesele ettik. İnancımız, enerjimiz tam. Değişim kaçınılmaz.”

MESLEKTE PROBLEMLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Değişim Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Talip Şahiner ise “Bugün burada Değişim Grubu’nun ilk buluşmasını gerçekleştirdik. Allah nasip ederse 29 Mayıs 2022’de yapılacak seçimlerde bütün aday ve kadrolarımızla gireceğiz. Mesleğin problemlerini saymakla bitmiyor. Değişim hareketi, meslek sorunlarını çözmek ve genel anlamda akademik kariyeri olan bir yapı. Geldiğimiz noktada mesleğimizin problemlerini saymanın yerine, çözüm yollarını bizler sizlere aktaracağız. Önümüzdeki hafta tüm organlara aday olan arkadaşlarımızın tanıtımını da yapacağız. Biz kocaman aileyiz” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA