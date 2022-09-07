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Demir, amacımız el ele, beraber başarmaktı

Çubuk’ta S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kiralanan eski taş değirmende geleneksel yöntemlerle doğal bulgur ve buğday unu yapılmaya başlandı.
Demir, amacımız el ele, beraber başarmaktı

Çubuk Tahtayazı Mahallesi’nde S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kiralanan eski taş değirmende bulgur ve tam buğday unu üretimi yapılmaya başlandı. Doğal ürün arayışı içerisinde ortaya atılan bir fikir olduğunu dile getiren Kooperatif başkanı Saliha Demir, “Doğal olanı bulup soframıza koymak istedik. Tek başımıza değil kadınlarımızla taşın altına elimizi koyduk. Kadınlarımızın kendi başlarına başarmalarını sağladık. Onlara ailelerine destek olarak ekonomilerine katkı sağlamalarına yardım ediyoruz. Emekleri karşılıksız kalmıyor. Bizler burada el ele bereketi kaynatıyoruz” dedi.

 

Doğal ürün arayışı

 

Saliha Demir, buğday unu ve bulgurun eski taş değirmende doğal olarak üretilmesi fikrini değerlendirdi. Demir, “Bu fikir kendi mutfağımız için doğal bir ürün arayışı içerisindeyken ortaya çıktı. Her şeyle doğal beslenemediğimiz için doğal olanı bulup soframıza koymak istedik. Biz kendimiz için doğal ürün ararken eski taş değirmeni keşfettik ve oradan bulgur almaya başladık fakat kooperatifimiz kurulduktan sonra bu üretimin talep azlığından dolayı azaldığını gördük. Tonlarca yapılan ürünlerin kilolara dönüştüğünü, herkesin fabrikasyon ürünlere yöneldiğini öğrendik. Bize de işte o gün bu işi sürdürebilmek adına ilham geldi” şeklinde konuştu.

 

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Eski taş değirmen kiralandı

 

Eski taş değirmenden ürün alarak faydalanan Demir, değirmende işlerin azalmasından sonra seslerini duyurmak istediklerini kaydetti. Demir, “Sesimizi duyurarak doğal ürünlerin üretiminin devam edebilmesi için taş değirmeni kiralamaya karar verdik. Burada üretimi tek başımıza halledemeyeceğimiz için ise kadınlarımıza duyurduk. Çalışabilen, ihtiyacı olan, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlarımız şu an bizimle beraber hem çalışıp hem ekonomilerine az çok demeden katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

 

Denetleme başarılı

 

Eski taş değirmende doğal ürün üretiminin ilk adımının bir yıl önce atıldığını belirten Demir, “İlk önce süreci sessiz ilerlettik. Pazar arayışındaydık ve bu pazar arayışı içerisinde de talebin ne kadar çok olduğunu gördük. Sürecin uzamasının bir diğer etkeni ise il ve ilçe tarımdan onay alınması, ürünlerimizin numune edilmesinin gerekmesi. Değirmen üretim standartlarına uygun mu değil mi test edilmesi gerekiyordu. Sonrasında denetlemelerimiz yapıldı, eksiklerimiz söylendi. Eksikler tamamlandı. İşin prosedür kısmı zamanı uzatsa da denetim olumlu sonuçlandı” diye konuştu.

 

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Emekler karşılıksız değil

 

Demir, “Buraya gönüllü olarak gelen kadınlarımıza kooperatifimiz tarafından destek sağlanarak, günlük olarak emeklerinin karşılıkları veriliyor. Henüz aylık sistemi oturmadı. Çünkü bu iş sezonluk bir iş. Tarlada çalışma sezonundan, bulgurun kaynama sürecine kadar hepsi ayrı dönemlerde oluyor. Sezon ve sıralamaya göre çalışılıyor. Bu yüzden düzenli gelir sağlanamıyor” dedi.

 

Başından sonuna kadın eliyle

 

“Her şey temiz, içimize sinen bir ortamdı. Denetlemeler boyunca korkmadan ilerledik. Emindik. Bu ürün herkesin sofrasında olacaktı, biliyorduk” ifadelerini kullanan Demir, işin diğer boyutu olan zorluklarını şu şekilde aktardı; “Ocağın başına geçerek pilav yapmak çok kolaydır fakat bir ürün mutfağa girene kadar başından sonuna o ürünün tüm aşamalarını gerçekleştirmek elbette çok zor. Bizler de işin içerisine girmeden bunu bilmiyorduk ama pes etmek diye bir şeyi hiç düşünmedik. Şu an burada evimizin bereketini kaynatıyoruz.”

 

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İki taraf için ortalama fiyat

 

Demir, “Marketten alınan fabrikasyon bulgur fiyatıyla bizim buradan alacakları doğal bulgur arasında çok fazla bir fark yok. Biz elimizden geldiğince insanların bizi tercih etmesini sağlamaya gayret ettik. İnsanların bütçelerine zarar vermeden, fiyatları ortalama olarak ayarladık. Ben alıcı olsaydım bu fiyata alabilir miydim diyerek her iki taraf içinde düşünerek ilerledik. Sınırda tuttuk. Çok yüksek kâr düşünmedik ama bize destek olan kadınlarımızın da cebine de katkı sağlayalım dedik. Marketteki ürününde çok çok üstüne çıkmamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

 

‘Bende başardım’ dedirtmek için

 

Demir, kadınların doğal ürün üretiminde ‘bende başardım, aile ekonomisine destek oldum’ demelerini sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, “Daha önce aile ekonomisine katkı sağlayamamış olan kadınlarımıza istihdam alanı yarattık. Kendi başlarına başarmış olmalarını sağladık. Kadınlarımızın ve ürünlerimizin arkasındayız. Onlar mutlu biz mutlu. Amacımız el ele, beraber başarmaktı. Filizlenmeye başladık” dedi.

 

Buket Beslen: İLKSAYFA-

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