TRT Spikeri Deniz Demir Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla ilgili yaptığı ümmet açıklamasından sonra merak konusu oldu. Peki, Deniz Demir kimdir, Deniz Demir ne dedi, ümmet ne demek? İşte detaylar:

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili TRT Haber spikeri Deniz Demir tarafından yapılan ümmet açıklamasından sonra Deniz Demir merak konusu oldu. Peki, Deniz Demir kimdir, Deniz Demir ne dedi, ümmet ne demek? Tüm detaylar haberimizde.

DENİZ DEMİR KİMDİR?

TRT Haber spikeri Deniz Demir hukuk fakültesi mezunu olup yayın hayatına seslendirme yaparak başladı. TRT kariyerine TRT tarafından yapılan bir sınavı kazanması sonucu başladı. Demir, 2007 yılında RTÜK tarafından verilen “En İyi Türkçe Konuşan Program Spikeri” ödülünü kazandı. Deniz Demir ana haber sunuculuğu yapmasının yanında dublaj ve seslendirme çalışmaları da yapıyor. 2011 yılında Deniz Demir Hakkari’de 24 askerimizin şehit olması haberini verirken gözyaşlarına boğulmuş ve o dönem de gündem olmuştu.

DENİZ DEMİR NE DEDİ?

Deniz Demir TRT Haber’de yaptığı programda kullandığı şu ifadelerle gündem oldu, “Bugün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkartıp, birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz sevgi, saygı ve rahmetle anarken. Cumhuriyeti kalbinde ve zihninde yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

ÜMMET NE DEMEK?

Ümmet, Allah’ın birliğine, onun gönderdiği peygambere ve ahiret gününe iman edenlerin oluşturduğu topluluğa denir. Ümmet kelimesi TDK sözlüğüne göre, “Hz. Muhammed'e (S.A.V) inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak çevresinde toplanan Müslümanların tümü” demektir. Kısaca ümmet, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yolundan giden ve ona tabi olanlara denir.

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