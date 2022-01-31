Deniz Dünyası'nda tatil yoğunluğu yaşanıyor

Keçiören Belediyesi tarafından işletilen Deniz Dünyası, 15 tatil döneminde öğrencilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Ara tatilde ücretsiz ziyaret edilebilen Deniz Dünyası’nı aileleriyle birlikte gezen çocuklar, hem deniz canlılarını hem de piton yılanları ve timsahlar gibi birçok farklı türdeki hayvanı keşfetme imkânı buluyor.
DEV ALANDA BİNLERCE CANLI BİR ARADA
HES Kodu sorgulamasının ardından giriş yapılan 2 bin 700 m2 kapalı, toplamda ise 4 bin m2’lik dev bir alana sahip Deniz Dünyası’nı aileleriyle birlikte gezen çocuklar, yaklaşık 1 saat süren geziden bir hayli mutlu ayrılıyor. Ara tatili fırsata çeviren öğrenciler, Deniz Dünyası’nda keyifli bir yolculuk gerçekleştiriyor.
Hint, Pasifik, Atlas Okyanusu gibi bölümlerden yaklaşık 150 türden 4 binden fazla balığın bulunduğu tesiste köpek balıkları ile vatozlar oldukça dikkat çekiyor. Deniz Dünyası’nda yaklaşık 1,5 metre boyunda 2 adet Nil Timsahı ve piton yılanları da bulunuyor. Çocuklar deniz canlıları ile vahşi hayvanlarla bol bol fotoğraf çektiriyor.
MERT YILMAZ/İLKSAYFA-
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