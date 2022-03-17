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Depodan zamlı çıktı!

Depolarına yağ stokladığı ortaya çıkan zincir marketler, yapılan denetimler ve uygulanan cezaların ardından günlerdir boş kalan rafları ayçiçek yağlarıyla doldurdu. Ancak depolardan çıkan yağların zamlı olarak müşteriye sunulduğu görüldü. 
Depodan zamlı çıktı!

Sıvı ayçiçek yağında tedarik sorunu iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde marketlerde yağ izdihamı yaşanmış; raflar kısa sürede boşalmıştı. Bunun üzerine marketler stoklarında ürün bulunmadığı gerekçesiyle raflara ürün günlerce koymamıştı, sınırlı sayıda koyanlar ise kotalı şekilde satışa başladıklarını duyurmuştu. Raflarda sıvı ayçiçek yağı bulunulmaması üzerine stokçuluk yaptığı düşünülen yerel ve zincir marketlerin depolarında denetim yapılmış ve çok sayıda sıvı yağın depolarda stoklandığı görülmüştü. Stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara işlem başlatıldığı duyurulmuştu. 

RAFA ÇIKARIR ÇIKARMAZ ZAM YAPTILAR

İlgili görevliler tarafından yapılan stokçuluk denetimlerinin ardından sıvı yağ çeşitleri raflarda yeniden yerini aldı. Ancak depolardan çıkarılarak raflara koyulan yağlara zam yapıldığı görüldü. Ayçiçek yağlarını depolarından çıkaran marketlerin etiketlere hemen zam yansıtması tepkiyle karşılandı. İçinde bulunduğumuz mart ayında yağa böylelikle ikinci kez zam yapılmış oldu. Mart ayından önce bir zincir markette 109 liraya satılan 5 litrelik ayçiçek yağı, şimdi149 TL’den alıcı buluyor. Diğer markalı yağ çeşitlerinin fiyatı ise art arda gelen zamlarla 200 TL’ye dayandı. Vatandaş tedarik sorunu iddialarının ardından yapılan bu yükselişe teki göstererek, yetkilileri göreve davet ediyor.    

VATANDAŞ YAPILAN ZAMLARI SIRALADI

Zincir marketlere yaptığı fahiş zamlara karşı önlem alınması çağrısında bulunan bir vatandaş şunları söyledi: "Herkesçe bilinen zincir marketlerde aralık ayında 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 99 TL idi. Yeni yılla birlikte 109 TL oldu. Döviz bahane edilerek ardından 119 TL’ye çıktı. KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesinin ardından tekrar 109 TL’ye çekildi. Tedarik sorunu söylentilerinin çıkması ile bir anda 129 TL'ye çıkarıldı. Şimdi ise 149 TL olmuş. Diğer marka yağların fiyatları da uçtu; onlarda 5 litrelikler 200 TL'ye dayanmış durumda. Gerçekten bu zincir marketler ne yapmaya çalışıyor inanamıyoruz.” 

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STOKLAR YETERLİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, stoklarla ilgili iddialara “Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir” açıklamasını yapmıştı. 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA- 

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