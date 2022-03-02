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Derbentli vatandaşlar internetten dertli

Mamak Derbent’te, altyapı çalışmalarından dolayı haftalardır internete erişim sağlanamıyor. Planlanan tarihte dahi internetin verilemediği mahallede, aboneler mağdur. 
Derbentli vatandaşlar internetten dertli

Mamak’ın Derbent Mahallesi’ndeki Türk Telekom TTNET aboneleri, bölgesel çalışma yapıldığı gerekçesiyle haftalardır internete erişim sağlayamıyor. Çalışmaların uzamasını eleştiren aboneler, mağdur olduklarını belirterek, bölgeye bir an önce internet verilmesini istiyor. Türk Telekom TTNET’e çağrıda bulunan aboneler, “Evden çalışanlarımız var. İnternet olmadığı için iş yapamıyoruz. Müşteri hizmetleri bile internetin tekrar verileceği tarihi bilmiyor. Lütfen bu işi çözün” diyor. 

HAFTALARDIR İNTERNET VERİLEMİYOR
Derbent’teki Palmiye Konutları’nda oturduğunu ve haftalardır verilemeyen internet yüzünden mağdur olduklarını anlatan Yusuf Sağlam, şunları söyledi: “Türk Telekom TTNET’in 7029418858 sözleşme No’lu abonesiyim. 21 Şubat’ta internete erişim sağlayamadığımız için müşteri hizmetlerini aradım. Telefonda bana bölgesel bir çalışmadan dolayı internetin olmadığını, 27 Şubat’ta bölgeye internetin verileceğini söylemişlerdi. Günlerdir internetsiz sabrettik; ancak internet bir türlü gelmedi. 1 Mart’ta müşteri hizmetlerini tekrar aradım yine sonuç alamadım; müşteri hizmetlerindeki kişi ‘yapabileceğimiz bir şey yok’ diyor. İnternetin ne zaman verileceğini onlar dahi bilmiyor! Eşim evden çalışıyor, çok mağdur oluyoruz. Sadece biz değil bölgedeki herkes internet mağduru. Bir an önce internet sağlanmasını istiyoruz. Biz faturamızı geciktirsek hemen gecikme cezası, açma kapama parası alıyorlar. Bizi haftalardır internetsiz bıraktılar.”

İLKSAYFA-

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