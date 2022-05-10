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Dereye düşen çocuk ile ardından suya atlayan annesini piknikçiler kurtardı

BURSA’da, piknik alanında yürüyüş yaparken dereye düşen Suriye uyruklu Noora Ardromlı (5) ile kızını kurtarmak için suya atlayan annesi Batoul Mohamed (34), akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı.
Dereye düşen çocuk ile ardından suya atlayan annesini piknikçiler kurtardı

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere üzerindeki Irgandı Köprüsü’nün yakınında meydana geldi. Dere kenarında piknik yapan Suriye uyruklu ailenin küçük kızı Noora Ardromlı, dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğunun dereye düştüğünü gören anne Batoul Mohamed de ardından suya atladı. Akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlayan annenin çığlıkları üzerine, çevrede piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan Suriyeli anne ile kızı sudan çıkarıldı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Noora Ardromlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Küçük kız ve annesi, kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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