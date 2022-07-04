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Derin denizde boru indirme işlemi yapacak gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi Çanakkale Boğaz'ından geçti.
Derin denizde boru indirme işlemi yapacak gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında gemi, Çanakkale Boğazı'na saat 06.00'da giriş yaptı.

Dev gemi 07.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul Boğazı'nı da geçecek geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.

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