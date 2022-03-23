Devlet fabrikalarında 290 lira olan bir çuval şeker, özel sektörde 700 lira

Ayçiçek ve kırmızı etin ardından şimdi de şeker fiyatlarında bir şeyler oluyor. Devlet fabrikalarında 290 lira olan bir çuval şeker, özel sektörde 700 liraya kadar çıkarken, vatandaş, piyasanın düzene sokulmasını istiyor.

Ayçiçek ve kırmızı etin ardından şimdi de şeker fiyatlarında bir şeyler oluyor. Devlet fabrikalarında 290 lira olduğu ifade edilen bir çuval şeker, özel sektörde 700 liraya kadar çıkarken, vatandaş, piyasanın düzene sokulmasını istiyor.

TÜRKŞEKER: “ÜRETİMDE REKOR KIRDIK”

Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker, 50 kiloluk bir çuval şekerin fiyatını 290 lira olarak belirlemiş ve 2022’nin Eylül ayına kadar şekere zam yapılmayacağını açıklamıştı. Nitekim Türkşeker’in resmi verilerine göre, 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimi geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyon 73 bin tona ulaştı ve Türkiye’de şeker arzında bir sorun yok.

YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ZAMLANDI

Bu verilere karşın piyasada şeker fiyatları son haftalarda yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Özel sektörde şekerin çuval fiyatı 700 liraya kadar çıkmış durumda. Ve vatandaş Türkşeker’den uygun fiyatlı şeker almak istediğinde “yok” cevabıyla karşılaşıyor.

GİMAT BAŞKANI: SORUN ÖZELDE

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, şeker arzında herhangi bir sorun olmadığını, sorunun özel fabrikaların devlet fabrikalarının açıkladığı rakamlara uyum sağlamamasından kaynaklandığını söyledi.

ARZ TALEP DENGESİ NASIL BOZULDU?

“Dünyada şeker pancarı üretiminde beşinci sıradayız. Böyle bir sıralamada bir stok ya da üretim problemi yaşamak mümkün değil. Ne ham madde anlamında ne de arz anlamında bir problemimiz yok” diyen Aydoğan, şöyle devam etti: “Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), 50 kilogramlık bir çuval şeker fiyatını 290 lira olarak belirledi. Özel fabrikalar her nedense bu sefer devlet fabrikalarının açıkladığı fiyatlara uyum göstermedi. Özel fabrikalar şu anda neredeyse önümüzdeki yıllarda mal olabilecek fiyatlara şeker satıyorlar. Çuvalı 350 liradan başladı, şu anda 700’lü rakamlara kadar çıktı. Dokuz özel fabrika var. Devlet fabrikası 290 liradan, özel sektör de 700 liradan satınca bütün yoğunluk devlet fabrikalarına yönlendi. Market ve endüstriyel olmak üzere iki taraf var. Endüstriyel tarafın da talebi devlete yöneldiğinde devlet fabrikalarının bu ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Arz talep dengesi burada bozuldu.”

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