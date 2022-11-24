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Devlet tiyatroları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ücretsiz mi, hangi şehirlerde ücretsiz?

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Devlet Tiyatroları ücretsiz temsil düzenleneceğini açıkladı. Peki, Devlet tiyatroları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ücretsiz mi, hangi şehirlerde ücretsiz?
Devlet tiyatroları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ücretsiz mi, hangi şehirlerde ücretsiz?

Devlet Tiyatroları (DT) 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili açıklama yaptı. Öğretmenler günü dolayısıyla Devlet Tiyatrolarının öğretmenlere ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Devlet tiyatroları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ücretsiz mi, hangi şehirlerde ücretsiz?

 DEVLET TİYATROLARI ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÜCRETSİZ Mİ? 

Devlet Tiyatroları (DT), 24 Kasım Perşembe günü öğretmenler için 14 yerleşik bölgesinde 14 sahnede ücretsiz temsil düzenleyecek. Yapılan bu açıklamada öğretmenler günü münasebetiyle 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de öğretmenlere ücretsiz sahneler oynanacak. Yapılan bu çalışma sayesinde öğretmenlerin mesleki moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi kendi günlerinde öğretmenlerin güzel bir gün geçirmesi hedefleniyor. Biletler Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kimlikleri ile temin ediliyor. 

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 DEVLET TİYATROLARI HANGİ ŞEHİRLERDE ÜCRETSİZ? 

DT’den yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Edirne, ve Kayser’de 5 bin 501 öğretmene ücretsiz gösteriler sunacak. Bu kapsamda ücretsiz temsiller şu şekilde: 

Ankara Devlet Tiyatrosu “Tersine Dünya”yı Cüneyt Göçer Sahnesi, 

İstanbul Devlet Tiyatrosu “Don Kişot’un Yeni Maceraları”nı Mecidiyeköy Büyük Sahnesi, 

İzmir Devlet Tiyatrosu “Oyunun oyunu”nu Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi, 

Bursa Devlet Tiyatrosu “Akşam Yemeği”ni Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 

Trabzon Devlet Tiyatrosu “Ölüm Tuzağı”nı Haluk Ongan Sahnesi’nde beğeniye sunacak.

Öğretmenler bu gösterileri görev yaptıkları şehre göre gidip izleyebilecekler. 

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