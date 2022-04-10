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Din görevlileri "Ezanı Güzel Okuma" alanında yarışacak

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenecek yarışmalara başvurular başladı. Etkinlik kapsamında "Ezanı Güzel Okuma", "Etkili Hutbe Sunumu" gibi birçok alanda din görevlileri yarışacak. 
Din görevlileri "Ezanı Güzel Okuma" alanında yarışacak

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenecek yarışmalara başvurular başladı.

HER YIL DÜZENLENİYOR 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl organize edilen 
söz konusu yarışmalarla; din görevlilerinin mesleki bilgi ve yeterliklerini geliştirmek, kitap okuma ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerine ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

FARKLI ALANLARDA YARIŞMA DÜZENLENECEK
Etkinlik kapsamında "Ezanı Güzel Okuma", "Etkili Hutbe Sunumu" ve "Hadis-i Şerif Ezberleme” yarışmalarına; imam-hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri, "Hutbe Yazma", "Şiir Yazma" ve "Proje" yarışmalarına ise taşra teşkilatında görevli asıl-vekil-sözleşmeli, erkek-kadın tüm personel başvuru yapabilecek. Gerekli şartları taşıyan personel, "Ezanı Güzel Okuma", "Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmaları" için 04 Nisan -13 Mayıs tarihleri arasında, "Proje ve Bilgi Yarışmaları" için ise 17 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerine şahsen müracaat ederek  yarışmalara başvurabilecek. Yarışmalara her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olması bekleniyor. 

BAŞVURU ŞARTLARINA ULAŞMAK İÇİN 
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın ilgili şartnamelerine https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecek.

Osman Akdoğan/ İLKSAYFA 

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