Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Esma-i Nebi' sergisinin açılışını yaptı

‘Esma-i Nebi’ Tezhip Sergisi’nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizim medeniyetimiz sanat medeniyetidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin güzel isimlerini tezhip sanatıyla süslemek muhteşem bir şey” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tezhip atölyesi tarafından hazırlanan ‘Esma-i Nebi’ Tezhip Sergisinin açılışını yaptı. Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenen sergi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim medeniyetimiz sanat medeniyetidir. Cenab-ı Hak, kimi insana el becerisi veriyor resim yapıyor, kimi insana yine el becerisiyle Kur’an harflerini en güzel bir şekilde yazma özelliği nasip ediyor. Kimi insana da tezhip gibi ebru gibi sanatkârlık özellikleri veriyor. Peygamber Efendimizin güzel isimlerini tezhip sanatıyla süslemek muhteşem bir şey” dedi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇOK DEĞERLİ

Türk İslam Sanatları kapsamında KAGEM bünyesinde hazırlanan 2015 yılından itibaren sürdürülen eserler gün yüzüne çıkarak sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kadın kolları çalışmalarının son zamanlarda hızla geliştiğine dikkat çekti. Erbaş, yapılan faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kadın, aile ve gençlik çalışmalarında yapılan sanat faaliyetleri ne kadar artırılırsa artırılsın yine de az olacaktır. Çünkü Toplumumuzun bel kemiğini oluşturan aileye önem veriyoruz. Ailenin bel kemiğini de kadınlar oluşturuyor ve onu gençlik faaliyetlerimizle taçlandırdığımız zaman milletimize çok büyük hizmetler yapmış oluyoruz. Özellikle sanat konusunda KAGEM’in yapmış olduğu çalışmalar bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

“O’NUN İSİMLERİNİ TEZHİP SANATIYLA SÜSLEMEK MUHTEŞEM BİR ŞEY”

Erbaş, Allah’ın isimlerine ‘Esma’ül Hüsna’, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) isimlerine ise ‘Esma-i Nebi’ denildiğini vurgulayarak “Peygamber Efendimizin güzel isimlerinden bizim bildiklerimiz Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa ama onun dışında da isimleri var. Sonra Hilye-i Şerifler, Veda Hutbesi, Kaside-i Bürde medeniyetimizin en önemli sanat çeşitlerindendir. Peygamber Efendimizin güzel isimlerini tezhip sanatıyla süslemek muhteşem bir şey” diyerek konuştu.

“BİZİM MEDENİYETİMİZ SANAT MEDENİYETİDİR”

Sanatın, İslam medeniyetinin en önemli yönlerinden biri olduğunu belirten Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda Türk-İslam Sanatları Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bizim medeniyetimiz sanat medeniyetidir. En büyük sanatçı bütün mahlûkatın yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk’tır. O’nun ‘El-Halık’ olma özelliği zaten en büyük sanatkârlık özelliğidir. Yüce Rabbimizin yaratmış olduğu sanat kabiliyetine sahip olan özel kulları var. Ben onlara özel insanlar diyorum. Cenab-ı Hak kimi insana el becerisi veriyor resim yapıyor, kimi insana yine el becerisiyle Kur’an harflerini en güzel bir şekilde yazma özelliği nasip ediyor. Kimi insana da tezhip gibi ebru gibi sanatkârlık özellikleri veriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, konuşmasının sonunda, sergide emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM tezhip atölyesi öğrencileri ile Sanat Koordinatörü Semra Ata’ya teşekkür etti. Ayrıca serginin açılışında ilahi dinletisi sunan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencilerini tebrik eden Başkan Erbaş, başarılarının devamını diledi. Sonrasında çok sayıda davetlinin katılımıyla sergi açılışını yaparak sergiyi dolaştı.

“PEYGAMBERİMİZİN AHLAKINI, YAŞANTISINI ÖRNEK ALDIK”

‘Esma-i Nebi’ Tezhip Sergisi içerisinde 14 eseri bulunan KAGEM Sanat Koordinatörü Semra Ata ise gazetemize görüşlerini şu cümlelerle aktardı: “Elimizden geldiğinde eğitim vermeye ve öğrenci yetiştirmeye uzun yıllardır devam ediyorum. 2015 yılında bu projemizin temeline başladık. Burada görmüş olduğunuz eserlerin her biri tek. Her bir tezhip sanatını öğrencilerim kendisi oluşturdu. 20 kişilik bir öğrenci grubuyla çalıştım. Burada benim de 14 tane eserim bulunuyor. İkisi Hilye-i Şerif, 4 tane Kaside-i Bürde, Veda Hutbesi, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere adlı eserlerim var. Peygamberimizin ahlakından istifade edebilmeyi, onun yaşantısından örnek alabilmeyi, onun sünnetini üzerimizde uygulayabilmek için yola çıktık. Eserlerimizde o duyguyla hareket ettik. Hamdolsun. Bugün çok güzel bir açılışımız oldu.”

63 ESER SERGİLENİYOR

‘Esma-i Nebi’ Tezhip Sergisinde, aralarında ‘Esma’ül Hüsna, Esma-i Nebi, Hilye-i Şerif, Kaside-i Bürde ve Veda Hutbesi’nin de bulunduğu 63 eser yer alıyor. Bu sergi, 7-11 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-