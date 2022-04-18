Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programında konuştu: "İyiliğe vesileyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yurtdışına yardım götürdüğümüz yerlerde insanların TDV yeleğinin üzerindeki Türk Bayrağı’na koşup o bayrağı öpmesi bütün yorgunlukları ortadan kaldırıyor” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vakıf bağışçıları için düzenlenen iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, içinde bulunduğumuz bugünlerde Ramazan ayının mağfiret günlerinin idrak edildiğini belirtti.

CENNET MUTTAKİLER İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Diyanet İşleri Başkanlığı yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, “Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak; ‘Mağfirete koşunuz ve cennete koşunuz. O cennet ki onun genişliği ve büyüklüğü gökler ve yer kadardır. Muttakiler için hazırlanmıştır.’ Muttakiler, Allah’ın emirlerini en güzel bir şekilde yerine getirenler, nehiylerinden en güzel bir şekilde kaçınanlardır. Ayet-i kerimede; ‘O muttakiler ki onlar infak ederler.’ Yani muttakilerin tanımında Cenab-ı hak ilk olarak infak edenleri sayıyor” dedi.

TDV İYİLİĞE VESİLEDİR

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın iyilik zeminini hazırlayan bir vakıf olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Diyanet Vakfı iyiliğe vesiledir. Bizim iyilik yapmamıza vesile oluyor. Kimimiz emeğimizle, kimimiz gücümüzle, malımızla vesile oluyoruz. Neticede ölüm ve ölüm sonrası hayat vardır. Biz buna inananlardanız. ‘Oku bakalım kitabını’ denildiğinde o amel defterinde bir şeyler görmemiz lazım. Onun için dünyada varız. Kur’an-ı Kerim’de; ‘Hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye Allah sizi imtihan etmek için yarattı’ buyuruyor. O imtihanı ne ile kazandığımızı Cenab-ı hak önümüze koyacak orada bakacağız. Rabbim bizleri iyilik için koşmaktan mahrum eylemesin” ifadelerini kullandı.

İYİLİK EGEMEN OLUNCAYA KADAR…

Başkan Erbaş, konuşmasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın logosunun altındaki ‘yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar’ sloganını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde inancı ne olursa olsun bütün insanlar huzur içerisinde olsun. Bizim dinimizin hedefi esasında bütün insanlık. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Arafat’ta okuduğu Veda Hutbesi’nde ‘Ey insanlar’ diye hitap etmesinin hikmeti burada yatıyor.” Erbaş, TDV’nin 1003 şubesi olduğunu ve yurt içi ile yurt dışında mazlumlara ve mağdurlara ulaşmaya çalıştığını da söyledi. Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünyanın farklı noktalarında yaptığı diğer çalışmalarla ilgili de davetlilere bilgi verdi.

TÜM YORGUNLUKLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Başkan Erbaş, TDV çalışanlarının yurtdışında yaptığı hizmetlerde yaşadığı anıları paylaşarak, “Yardım götürdüğümüz yerlerde insanların Türkiye Diyanet Vakfı yeleğinin üzerindeki Türk Bayrağı’na koşup da o bayrağı öpmesi var ya, o bütün yorgunlukları ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin, Türk milletinin ne kadar cömert, ne kadar paylaşımcı, ne kadar yardımlaşma ruhu ile dolu olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

YOĞUN KATILIM

İftar programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve Türkiye Diyanet Vakfı bağışçıları ile aileleri katıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA