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Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız: "Isıtma giderleri Diyanet’in bütçesinden karşılansın”

Bazı camilerin ödenemeyen faturalar nedeniyle elektriğinin kesildiğini belirten Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız, din görevlilerinin ödenemeyen borcun muhatabı olarak görüldüğünü ve rencide edildiğini söyledi.
Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız: "Isıtma giderleri Diyanet’in bütçesinden karşılansın”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, bazı camilerin ödenemeyen faturalar nedeniyle elektriklerinin kesildiğini belirterek, ısıtma giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinden karşılanmasını istedi. Yıldız, din görevlilerinin ödenemeyen borcun muhatabı olarak görüldüğünü, sürekli para toplamak zorunda kaldığı için de rencide edildiğini kaydederek, “Din görevlilerimiz bir an önce bu çileden kurtarılmalıdır dedi.

GENEL BÜTÇEDEN KARŞILANSIN
Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen Sendikası Genel Başkanı Ali Yıldız, cami aydınlatma giderlerinin Diyanet-Sen’in girişimleri sonucu genel bütçeden karşılanmaya başladığını ancak ısıtma ve soğutma giderleri konusunda halen sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Camilerimizin tüm aydınlatma, ısıtma, soğutma giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır” dedi.  

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PARA TOPLAMAK ZORUNDA KALIYORLAR
Din görevlilerinin caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığını hatırlatan Yıldız, bu sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını talep etti. Yıldız, “Vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerimiz maalesef hem elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülüyor, vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide ediliyor” diye konuştu.

BU ÇİLEYE SON VERİLSİN
“Din görevlilerimiz bir an önce bu çileden kurtarılmalıdır” diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti, “Diyanet-Sen’in 2011’de gerçekleşen ilk toplu sözleşmeye taşıdığı maddeler arasında yer alan cami elektrik giderlerinin genel bütçeden karşılanması maddemiz ile cami aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanmaya başlanmış ve sorun kısmı olarak çözülebilmiştir. Sorunun asıl çözümü ise camilerimizin aydınlatma, ısıtma ve soğutma giderlerinin genel bütçeden karşılanması ile mümkündür. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda da gündeme getirdiğimiz bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.” 

KARAR CEMAATİ RAHATLATACAK
Zaman zaman bazı camilerin ödenemeyen elektrik faturaları nedeniyle elektriğinin kesildiğine dikkat çeken Yıldız, “Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı; camilerimizi, din görevlilerimizi ve ibadet için camiye gelen cemaati rahatlatacak adımlar bir an önce atılmalıdır” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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