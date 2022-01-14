Diyanet-Sen'in yeni başkanı seçildi 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in görevinden istifa etmesinin ardından yerine Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız seçildi.

Memur- Sen Konfederasyonu'na bağlı Diyanet-Sen'in genel merkez yönetim kurulu yaptığı toplantı sonucu yeni görev dağılımı belirlendi. Mehmet Ali Güldemir'in sürpriz istifası sonrası Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Diyanet-Sen’in yeni genel başkanı seçildi.

Önceki gün yapılan toplantı sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi görev dağılımı şöyle:

Genel Başkan: Ali Yıldız

Genel Sekreter: Hacıbey Özkan

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): İrfan Kaşıkçıoğlu

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Neslibey Özkan

Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): Cebrail Yakışır

Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme): Mehmet Yaman

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Ali Güzeldal.

Osman Akdoğan /İLKSAYFA