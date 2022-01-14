Diyanet-Sen'in yeni başkanı seçildi 

Memur- Sen Konfederasyonu'na bağlı Diyanet-Sen'in genel merkez yönetim kurulu yaptığı toplantı sonucu yeni görev dağılımı belirlendi. Mehmet Ali Güldemir'in sürpriz istifası sonrası Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Diyanet-Sen’in yeni genel başkanı seçildi.
Önceki gün yapılan toplantı sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi görev dağılımı şöyle:
Genel Başkan: Ali Yıldız
Genel Sekreter: Hacıbey Özkan
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): İrfan Kaşıkçıoğlu
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Neslibey Özkan
Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): Cebrail Yakışır
Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme): Mehmet Yaman
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Ali Güzeldal.
Osman Akdoğan /İLKSAYFA
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