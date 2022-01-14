  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

Diyanet-Sen'in yeni başkanı seçildi 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in görevinden istifa etmesinin ardından yerine Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız seçildi. 
Diyanet-Sen'in yeni başkanı seçildi 

Memur- Sen Konfederasyonu'na bağlı Diyanet-Sen'in genel merkez yönetim kurulu yaptığı toplantı sonucu yeni görev dağılımı belirlendi. Mehmet Ali Güldemir'in sürpriz istifası sonrası Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Diyanet-Sen’in yeni genel başkanı seçildi.

Önceki gün yapılan toplantı sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi görev dağılımı şöyle: 
Genel Başkan: Ali Yıldız
Genel Sekreter: Hacıbey Özkan
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): İrfan Kaşıkçıoğlu
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Neslibey Özkan
Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): Cebrail Yakışır
Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme): Mehmet Yaman
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Ali Güzeldal.

Osman Akdoğan /İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik dağıtım şirketleri “sözleşme”yi tek taraflı fesih etmesi tepkilere yol açtı14 Ocak 2022 Cuma 05:05
  • Örnek Bir Dua14 Ocak 2022 Cuma 04:04
  • Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf Odası başkanlığına Temel Çolak yeniden seçildi14 Ocak 2022 Cuma 03:03
  • İsraftan Kaçınmak14 Ocak 2022 Cuma 02:02
  • Türkiye’de yasaklı köpek ırkları hangileri? Cezası ne kadar?13 Ocak 2022 Perşembe 15:48
  • Dünyanın en ilginç kuşu Potoo13 Ocak 2022 Perşembe 11:54
  • İnşaatlarda çalışanların yaş ortalaması giderek artıyor13 Ocak 2022 Perşembe 05:05
  • Alışma13 Ocak 2022 Perşembe 04:04
  • Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Keser, cama yapılan zamları değerlendirdi13 Ocak 2022 Perşembe 03:03
  • Zammı Mansur Yavaş’a Yıkmaya Çalışanlar13 Ocak 2022 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti