Doğal gazda ek tahsilata tepki: "Çözüm Bulunmalı"

Başkentgaz ön ödemeli kartlı doğal gaz abonelerine “TL düzeltmesi” adı altında fatura gönderip, sonradan gelmiş olan zam oranında ek tahsilat yapıyor.

Başkentgaz, ön ödemeli kartlı doğal gaz sayacı kullanan abonelerine “TL düzeltmesi” adı altında yeni yılın ilk faturasını gönderdi! Kullanılan doğal gaz oranında abonelere farklı tutarlarda faturalar yansıtıldı. Yeni yıl zammıyla birlikte kartlı sayaç kullanıcıları önceden satın aldıkları doğal gaza rağmen kabarık faturalarla karşı karşıya kaldı.

ZAM FARKI TAHSİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Abonelerin gaz aldığı dönemle bir sonraki dönem arasında fiyat farkı oluşmasından dolayı, bu farkı tahsil etmek için gönderilen faturalar, kartlı sayaç abonelerinin tepkisine neden oldu. Kartlı doğal gaz aboneleri, 29 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete kararı gerekçe gösterilerek gönderilen faturaların iptal edilmesini istiyor.

“TRT PAYI GİBİ KALDIRILMALI”

Elektrik faturasından kaldırılan TRT payı gibi bu uygulamada da düzenlemeye gidilmesini talep eden ön ödemeli kartlı doğal gaz sayaç aboneleri, “Önceden satın aldığımız doğal gazdan dolayı ‘TL düzenlemesi’ adı altında bize fatura kesilmeye devam ediyor. Bunun adil bir uygulama olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta doğal gaz alımında bir kota var. Hem de alım esnasında işlem ücreti kesiliyor. Belli bir kotanın üstünde de doğal gaz almamıza izin verilmiyor. Akaryakıt ya da marketten malzeme alan birine o şeylere zam geldiği zaman sonradan fatura gönderiliyor mu? Gönderilmiyor tabii. Aldığımız binlerce metreküp doğal gaz değil sonuçta. Vatandaşı mağdur eden bu durumun farkına varılmalı, çözüm bulunmalı” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda destek isteyen ön ödemeli doğal gaz aboneleri, “Sayın Cumhurbaşkanımız enerjide TRT payını kaldırdı. Mağduriyetlerin artması ile elektrikteki kwsaat kotasını yükseltti, şimdi ise elektrikte yeni bir düzenlemeye daha gidileceği konuşuluyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan düzenlemenin doğal gazda da yapılması gerekiyor. Kartlı sayaç kullanan 600 bini aşkın Başkent doğal gaz abonesi mağdur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) bu işe çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-