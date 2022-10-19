Özellikle kış aylarında doğalgaz kaynaklı zehirlenme ve başka acı vakaların sayısı artıyor. Peki doğalgaz sızıntısı nasıl anlaşılır, gaz kokusu varsa ne yapmalı, doğal gaz kaçağında nere aranmalı, doğalgaz zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Özellikle kış aylarında kullanımında artış yaşanmasına bağlı olarak doğalgaz sızıntısı kaynaklı acı olaylar meydana gelebiliyor. 2022 kışına girerken doğalgaz sızıntısı haberleri gelmeye başladı bile. Bursa Yıldırım’ın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir evde tesisattan doğalgaz sızıntısı oldu, sızan doğalgaz aile bireylerini hastanelik etti.

Bu ve benzeri olaylar özellikle kış başında doğalgaz tesisatlarının, kombilerin, ocakların bakımlarının yaptırılmasındaki önemi ortaya koyuyor. Peki doğalgaz sızıntısı nasıl anlaşılır , gaz kokusu varsa ne yapmalı , doğal gaz kaçağı nda nere aranmalı , doğalgaz zehirlenmesi belirtileri nelerdir ?

ÇÜRÜK SARIMSAK KOKUSUNA BENZER

Uzmanlar, evinizde ağır bir doğal gaz kokusu duyarsanız yapmanız gerekenleri şöyle sıralıyor:

*Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuna benzetilir.

*Evinizde iş yerinizde ağır bir çürük sarımsak kokusu aldığınızda, ilk iş olarak bulunulan yer havalandırılmalı; kapı ve pencereler açılıp ortam havalandırılmalı.

*Ardından hızlıca ana doğalgaz vanası kapatılmalı.

*Tabi bu esnada asla ateşli araç gereç kullanılmamalı, örneğin çakmak kibrit yakılmamalı.

*Yine elektrik ekipmanları açıp kapatılmamalı. Örneğin lambayı yakmaya yeltenmemeliyiz, kapı zilini kullanmamalıyız.

*Çürük sarımsak kokusuna benzeyen gaz kokusu alınan mekanın boşaltılmasını sağlamalıyız.

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DOĞALGAZ ACİL HATTI: ALO 187

*Mekan dışında bir yerde, örneğin komşunuzdan veya başka yakın bir yerden 187’yi aramalıyız. Türkiye’nin her yerinde bu numarayı arayarak gaz kaçağı ihbarında bulunulabiliyor. Aynı şekilde Ankara’da da Başkentgaz Acil hattı 187’dir. Alo 187 ’ye ulaşmakta zorluk yaşanması durumunda itfaiyeyi (110), polisi (112) arayabiliriz.

*Burada önemli noktalardan biri ise, kokunun geldiği yer. Örneğin bu koku bodrumdan geliyorsa, buraya girmeyin, buradan uzak durun.

*Kokunun nereden geldiği konusunda öngörüde bulunup, kendi başınıza tamir etmeye, arızayı gidermeye çalışmayın.

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Başkentgaz uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, doğalgaz zehirlenmesi belirtileri ise şunlardır:

*Yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik en belirgin belirtidir.

*Uyku hali, bulantı, kusma, görme bulanıklığı ve huzursuzluk oluşması…

*Bunlardan bir veya birkaçının hissedilmesi durumunda hemen ortam havalandırılmalıdır.

ZEHİRLENME AŞAMALARI

*Hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyku hali hissedilir, rehavet çöker ve uyku hali artar.

*Titreme, adale kasılması, diş gıcırdaması ver çene titremesi olur, vücut ısısı yükselir ve gözler donuklaşmaya başlar.

*Solunum ve kalk atışları yavaşlar.

*Vücut ısısı düşer ve ölüm gerçekleşebilir.

NOT: Uzmanlar, doğru kullanıldığında en güvenli yakıt olarak gösterilen doğalgaz konusunda bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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