Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 16 Ekim 2022 Ankara doğalgaz fiyatı

Doğalgaza gelen zamların ardından Ankara'da Başkent Doğalgaz'ın yeni fiyatları merak ediliyor. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? 100 TL'ye ne kadar doğalgaz ediyor? İşte 16 Ekim 2022 Ankara'daki güncel doğalgaz fiyatları..

Kışın yaklaşması havaların soğumasıyla d​​​oğalgaza gelen zamların ardından Ankara'da Başkent Doğalgaz'ın yeni fiyatları merak ediliyor. Başkent'te doğalgaz ne kadar , Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? 100 TL'ye ne kadar doğalgaz ediyor? İşte 16 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ankara'daki güncel doğalgaz fiyatları ..

İşte doğalgazın yeni zamlı fiyatı .. Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar?

Ankara'nın doğalgaz dağıtım firması olan Başkentgaz resmi internet sitesinden güncel doğalgaz birim fiyatlarını paylaşıyor ancak sitedeki veriler vatandaşın anlayacağı şekilde olmuyor.

Kademelerden söz ediliyor, bazı fiyatlara yer veriliyor ancak hangi abonenin hangi kademeye girdiği bilinemeyebiliyor. Ve verilen fiyatlara vergi gibi kimi kalemlerin dahil olmadığı biliniyor.

Neticede Başkentliler doğalgazın metre küp fiyatı ne şeklindeki sorusuna net cevap arıyor ama bu cevabı Başkentgaz'ın sitesinde bulamıyor.

EYLÜL ZAMMI DAHİL GÜNCEL RAKAM: 5 LİRA 77 KURUŞ

Başkentgaz'ın resmi verilerinden aradığını bulamayan vatandaşlar, faturalara yöneliyor. İşte Ankara'da en güncel doğalgaz faturalarından biri. Eylül 2022'de yapılan zammı da kapsayan Ekim ayı ödemeli doğalgaz faturasından, Ankara'da doğalgazın metre küp fiyatının 5.77 TL olduğu görülüyor. 8 Ekim 2022 tarihinde okunan sayacın doğalgaz faturasına göre, 15.24 metre küp kullanım olmuş ve toplam ödenecek tutar 88 TL. Buradan Ankara'da konutlarda doğalgazın metre küp fiyatının 5 TL 77 kuruş olduğu anlaşılıyor.

KİOSK'LARDA FARKLILIK OLABİLİYOR

Başkentgaz KİOSK'larından doğalgaz satın alındığında ise farklı sonuçlarla karşılaşılıyor.

Başkentgaz KİOSK'ları kullanıldığında Ankara'da en güncel doğalgaz fiyatının ne olduğu anlaşılır mı?

Daha doğrusu, kaç liraya kaç metre küp doğalgaz alındığı görülebiliyor mu?

İşte bazı örnekler:

25 Eylül 2022 tarihinde Keçiören'de bir KİOSK'tan alınan doğalgaz makbuzundan, Ankara'da 1 metre küp doğalgazın tahmin edilen rakamların çok üzerinde olduğu sonucu çıkıyor.

Yandaki güncel Başkentgaz doğalgaz makbuzunda, vatandaş 1800 TL'lik doğalgaz satın almış.

Makbuzda 1800 TL'ye alınan gaz miktarı 155.085 metre küp gözüküyor.

1800 TL'den 5 TL KİOSK ücreti kesilmiş, 1795 TL'lik doğalgaz satımı gerçekleşmiş.

Bu durumda, 1795 TL'yi 155.085 metre küpe böldüğümüzde 11.57 çıkıyor.

25 Eylül 2022 tarihli KİOSK makbuzuna göre, Ankara'da doğalgaz metre küp fiyatı 11 TL 57 kuruşa tekabül ediyor.

Başkent Başkentgaz KİOSK'larından alınan bir başka doğalgaza dair makbuzda da 395 TL'ye 40.7 metre küp doğalgaz yüklendiği görülüyor. Burada da doğalgazın metre küp fiyatı 9 küsur TL'ye tekabül ediyor.

KİOSK'lardan satın alınan doğalgaz metre küp fiyatlarında yaşanan bu değişimin "fiyat fark tutarı" ilavelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Bu konuda Başkentgaz'dan net bir açıklayıcı bilgi bekleniyor.

1 Eylül 2022 Doğalgaz Zammı?

BOTAŞ , konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere 20,4 zam yaptı.

Ankara'da doğalgazın m3 fiyatı 1 Eylül zammıyla beraber normal abone için 5,70 liraya yükselmişti.

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