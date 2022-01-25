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Dolandırıcılığa takipsizlik kararına tepki

Altındağ’da iş vaadiyle dolandırılarak, dolandırıcıya 15 bin lirasını kaptıran ayakkabı boyacısı Harun Doğanay’ın suç duyurusuna savcılık takipsizlik kararı verdi. Karara tepki gösteren Doğanay, “Böyle adalet mi olur?" dedi.
Dolandırıcılığa takipsizlik kararına tepki

Gazetemizin 8 Kasım 2021 tarihli sayısında “Ayakkabıcıyı dolandırdılar” başlıklı haberiyle gündeme getirdiği, Altındağ’daki dolandırıcılık hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi. Konu hakkında gazetemize konuşan mağdur Harun Doğanay, karara tepki göstererek, “Şimdi zararımı kim tazmin edecek? Böyle adalet mi olur? Adalet istiyorum. Dolandırıcı dışarıda geziyor. Şimdi başkalarının canını da yakacak“ dedi.

ayakkabici-2-002.jpegİŞ UMUDU 15 BİN LİRAYA MAL OLDU
Altındağ’da ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Harun Doğanay, yeni tanıştığı birinin, “Seni kafeme müdür yapayım, rahat edersin” sözüne aldanarak 15 bin lira dolandırılarak mağduriyetini gazetemiz aracılığıyla duyurmuştu.

SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ
Dolandırıcı hakkında karakola giderek şikâyette bulunan Doğanay, bir an önce zararının tazmin edilmesini istemiş, dolandırıcı hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve hukuki süreç başlamıştı. Doğanay, geçtiğimiz gün evine gelen bir belge ile şoke uğradı. Savcılığın takipsizlik kararı verdiğini gören Doğanay, karara tepki göstererek adalet istediğini belirtti.

BAŞKALARININ CANI DA YANACAK
Doğanay, dolandırıldığı miktarı ödeyecek gücünün olmadığına dikkat çekerek, dolandırıcının gereken cezayı almasını ve zararının tazmin edilmesini istedi. “Böyle adalet mi olur” diyerek karara tepki gösteren Doğanay, “Bu şahsı tutuklamamak, suça teşvik etmek demektir. Benim canımı yaktı, şimdi başkalarının da canını yakacak. Suç işlemek bu kadar kolay olmamalı. Cezalar caydırıcı olmalı” dedi.

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NE OLMUŞTU?
Altındağ Hamamönü’nde ayakkabı boyacılığı yapan Doğanay, 15 Ekim 2021 tarihinde tanıştığı bir kişinin yanına gelerek kendisine iş teklif etmesi üzerine, dolandırılmıştı. Dolandırıcı, Doğanay’ın cep telefonu faturası üzerine farklı günlerde yaklaşık 15 bin lira değerinde telefon ve aksesuar aldırmıştı.

FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK
Bahçelievler’de meşhur bir kafeyi 1,5 milyona satın aldığını, Doğanay’ı kafeye müdür yapacağını yalanıyla kandıran dolandırıcı, bankadaki paralarına bloke koyulduğunu ve şehir dışında torununun üniversite okuduğunu ona cep telefonu alıp göndermesi gerektiğini söyleyerek, Doğanay’ı 3-4 gün arayla iki kez dolandırmıştı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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