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Dolmuşlarda ‘indibindi’ ücretinin 7 TL olması için resmi başvuruda bulunuldu

Akaryakıt, yedek parça ve bakım giderlerine yapılan zamları gerekçe gösteren Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, ‘indibindi’ ücretinin 7 TL olması için resmi başvuruda bulundu. Dolmuş ücretlerine en son zam Ocak ayında yapılmıştı. 
Dolmuşlarda ‘indibindi’ ücretinin 7 TL olması için resmi başvuruda bulunuldu

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, dolmuşlarda ‘indibindi’ ücretinin 7 TL olması için çatı kuruluşu olan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) resmi başvuruda bulundu. Başvuru komisyonda değerlendirilip ANKESOB Yönetim Kurulu’na sunulacak. Yeni zamlı tarife kabul görürse geçtiğimiz Ocak ayında 5 TL’ye yükselen dolmuş ücretlerine bir zam daha yapılacak.  

MİNÜBÜSÇÜLER ZORDA 
Gazetemize konuşan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, akaryakıttaki yükselişi ve artan maliyetleri gerekçe göstererek, yolcu ücretlerine yapılacak zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Minibüsçüler olarak büyük mağduriyetler yaşadıklarını belirten Yılmazer, “21 Aralık 2021’de zam talebinde bulunduğumuzda akaryakıtın litre fiyatı 11.55 TL iken geldiğimiz noktada 15.54 TL oldu. Akaryakıtın ne kadar daha yükseleceğini bilmiyoruz” dedi. Araçlara ve yedek parçalara gelen zamlara da dikkat çeken Yılmazer, “Esnaf gelen zamları karşılayamaz durumda, evine ekmek götürmekte güçlük çekiyorlar. Borçlarını ödeyemez hale geldiler” ifadelerini kullandı. 

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“TEKER ARTIK DÖNMÜYOR”
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer, borçlarından dolayı icra yolu ile aracı çekilen çok sayıda dolmuşçu esnafının olduğunu, çoğu esnafın borçlanmadan dolayı takibe düştüğünü bilgisini vererek, “Şu an 600 dolmuş kontak kapattı, para kazanamadığı için dolmuş sahipleri araçlarını evinin önüne çekti, çalıştırmıyor. Bu şartlarda teker artık dönmüyor. Zam talebimiz kaçınılmaz oldu. Zam talebimizi üzülerek yapmaktayız. Resmi zam başvurumuzu yaptık” şeklinde konuştu. 

VERGİSİZ AKARYAKIT DESTEĞİ TALEBİNDE BULUNDU
Yılmazer, talep edilen zammın esnafın sorunlarını çözmeyeceğini kaydederek,  minibüs esnafına vergisiz akaryakıt verilmesi çağrısında bulundu. 

Osman Akdoğan / İLKSAYFA

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