Dopamin hücrelerde ve canlılarda bulunan, çok önemli bir rol oynayan hormondur. Kişiyi motive etmeye yarayan bu hormon bağımlılıkta da rol oynar. Peki, Dopamin nedir? Dopamin ne işe yarar, ne için kullanılır, dopamin fazlalığı belirtileri nelerdir?

Organların işlemesini düzenleyen birçok hormonumuz bulunmaktadır. Dopamin tıpkı adrenalin, insülin, tiroksin gibi hormonlar sınıfına girmektedir. Fizyolojik etkisi olan maddelere genel olarak hormon denir. Peki, dopamin nedir? Dopamin ne işe yarar, ne için kullanılır, dopamin fazlalığı belirtileri nelerdir?

DOPAMİN NEDİR?

Dopamin insanların duygusal tepkilerinin kontrolünde rol oynar ve beyne sinyaller iletir. Bu hormonun eksikliği birçok mental hastalığa sebep olur. Duygu durumunu doğrudan etkiler. Dopamin hormonu eksikliğinde hastalıklar meydana gelir. Beynin özellikle belirli merkezlerinde bulunan dopamin insanların yapmış oldukları aktivitelerde belirleyici bir rol oynar. Beyin çekirdeği ve çevresinde eksik bulunan dopamin beden hareketlerinin yavaşlığına, hareket bozukluklarına sebep olabilir.

DOPAMİN NE İŞE YARAR NE İÇİN KULLANILIR?

Vücudun birçok fonksiyonunda rol oynayan dopamin hafıza ve öğrenme konusunda oldukça yardım sağlar. Dikkat ve odaklanma süremizi etkilerken aynı zamanda ruh halimizde de belirleyici rol oynar. Dopamin olayları algılama kapasitemizi artırır ve motivasyonumuzu etkiler. Daha yaratıcı bir birey olmamızı ve hareket koordinasyonumuzu iyileştirir. Özetle insan hayatında hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak gelişimimizde rol oynar. Dopamin bedensel hareketlerin kontrolünü sağlamak, dikkat fonksiyonlarını düzenlemek, duygu durum fonksiyonlarını düzenlemek için kullanılır.

DOPAMİN FAZLALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anksiyete yaşayan kişilerde dopamin fazlalığı görülmektedir. Anksiyete kaygı bozukluğu anlamına gelen psikolojik bir hastalıktır. Dopamin fazlalığında aşırı kaygı durumları söz konusu olabilir. İnsanlar hiperaktif olur ve yüksek enerji barındırır. Paranoyaklaşma gözle görünür derecede ortaya çıkar. Dopamin fazlalığı uykusuzluk ve strese yol açar. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bu hormonun da bireyde fazla bulunması insana zarar verir. Dopamin fazlalığı hissettiğiniz durumlarda vücudunuzdaki dopamini azaltmak için bazı besinleri tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

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