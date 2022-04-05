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Drone destekli sayaç okuma teknolojisi Ankara’da tanıtıldı

Balıkesir’deki BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, 10 dakikada 10 bin abonenin sayaç okumasını yapan, drone destekli su sayacı okuma teknolojisi Ankara’da tanıtıldı. Büyük ilgi gören sistemin ASKİ tarafından da uygulanması bekleniyor. 
Drone destekli sayaç okuma teknolojisi Ankara’da tanıtıldı

Su sayaçları, drone yardımıyla hızlı bir şekilde okunarak faturalandırılmaya başlandı. Drone ile su sayacı okuma sistemi Türkiye’de ilk ve tek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresince (BASKİ) pilot olarak uygulanıyor. Ankara’da düzenlenen EKO İklim Zirvesi’nde, sisteme ilişkin BASKİ’de görevli Çevre Mühendisi Muhammed Emin Güneri gazetemize bilgi verdi. 

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10 DAKİKADA 10 BİN ABONE
BASKİ tarafından geliştirilen ve 2020’de hayata geçirilen yazılım sisteminin çalışma yöntemiyle ilgili bilgi veren Güneri, “Su sayaçlarında uygulanan teknoloji ile sayaçlar radyo frekansı sinyali gönderiyor. Bu sinyaller drone üzerine monte edilmiş toplayıcı cihazı tarafından okunuyor. Mobil aplikasyon sayesinde drone üzerindeki cihazdan alınan verilerle sayacın endeks bilgilerine ulaşılıyor. Binaların üzerinde uçurulan drone sayesinde 10 dakikada 10 bin abonenin sayacı okunabiliyor. Aşağıdaki görevli, kendisine gelen bilgileri yazdırıyor ya da abonelere SMS ve mail yoluyla iletiyor” dedi. 

ZAMANDAN VE İŞ YÜKÜNDEN TASARRUF 
Drone ile su sayacı okuma sisteminin avantajlarından bahseden Güneri, “Hem zamandan hem de büyük iş yükünden tasarruf sağlanıyor. Bir personel bir mahalledeki su faturalarını günlerce okumaya çalışırken bu şekilde 10 dakika gibi kısa bir sürede okuyabiliyor. Abone kısa sürede faturasına ulaşabiliyor” diye konuştu.  Güneri, sistemin Türkiye’de ilk kez BASKİ tarafından hayata geçirildiğini ve Balıkesir’in birkaç mahallesinde pilot olarak uygulandığını söyledi. Güneri, sistemin patentini almak için gerekli başvuruyu yaptıklarını açıkladı. Hem zamandan hem iş yükünden büyük tasarruf ettiren sistemin,  Ankara başta olmak üzere Türkiye’deki diğer illerde bulunan su idareleri  tarafından uygulanması bekleniyor.

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ASKİ’DE UYGULAMALI 
Sisteme büyük ilgi gösteren Başkentliler şunları söyledi: “Çok iyi bir fikir, bu sisteme bayıldık. Böyle çalışmaların Ankara’da da uygulanmasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından da bu sistemin bir an önce uygulanmasını bekliyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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