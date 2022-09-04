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Dündar: “Ticaret sabır işidir, ticaret hizmettir.”

Ulucanlar Caddesi Altındağ’da oyuncak toptancısı ve satış dükkânı olan Avni Dündar, oyuncak sektöründe yerli üretime dikkat çekerek “Türkiye sektördeki oyuncakların yüzde sekseninden fazlasını kendi üretiyor. Gurur duyuyorum” dedi.
Dündar: “Ticaret sabır işidir, ticaret hizmettir.”

Başkentte uzun yıllardır oyuncakçılık yapan Avni Dündar, oyuncak sektörü ve üretimi hakkında gazetemize konuştu. Altındağ’ın Ulucanlar semtinde 30 yıldır oyuncak sektöründe işletme sahibi olan Dündar “Türkiye oyuncak sektöründeki oyuncakların yüzde 80’inden fazlasını kendi üretiyor. Eskiden oyuncakların büyük bir kısmını ithal ederdik. Şimdi ise ithal edilen kısım sadece yüzde 15-20’lik bir kısım. Yerli üretim bizi her zaman sevindiriyor, gurur duyuyorum. Pandemide büyük sıkıntılar çektik. Her şeyleri telefon olan çocukların oyuncaklara da ilgisi azaldı. Bu ekonomik sıkıntılara hep sabrettik çok şükür düzelmeye de başladı. Ticaret sabır işidir, ticaret hizmettir.” dedi.

 

Üretim istihdam sağlıyor

 

Oyuncak sektöründe yerli üretimin etkilerini sorduğumuz Dündar, “Yerli üretim bizi her zaman sevindiriyor. Yerli üretim sayesinde çocuklar için yapılan bu ürünler nasıl yapılıyor, hangi hammadde ile yapılıyor onu biliyorum. Ben bunun için gurur duyuyorum. Hem param memleketimde kalıyor hem de bu oyuncak üretim sektörü vatandaşa istihdam sağlıyor. Mesela oyun hamuru eskiden yurtdışından geliyordu şimdi Türkiye’de üretiliyor. Bizzat gidip fabrikasında kendim gördüm yapılışını. Nasıl yaptığını gördüm inceledim. Neyle ürettiğini, hangi makinelerle ürettiğini gördüm. Hem gurur duydum hem de satış yaparken içim rahat satıyorum.” İfadelerini kullandı.

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Çocukların oyuncağı telefon

 

Artık çocukların oyuncaklara olan ilgisinin azalmasından yakınan Dündar, “Artık çocukların elinde telefon ve tablet olduğu için oyuncaklara pek bakmıyorlar. Eskiden telli araba dediğimiz bir oyuncak vardı. Türkiye’de ilk çıkan oyuncaklardan biri bu telli araba dediğimiz bir oyuncaktı. Sonra gelişe gelişe plastik kovalar, potalar ve kamyonlar çıktı. Yakın geçmişte çocuklar bu oyuncakları severek oynardı. Şimdiki çocukların bütün oyuncakları telefon ve tablet. Bu durum, bir yandan ekonomi kötüleşince eskisi gibi lüks şeylere giremeyen vatandaşın da işine geliyor. Neyle yetinebilirim çocuğu neyle kandırabilirim düşüncesinde oldukları için telefonların çocuğu avutması vatandaşın da işine geliyor” diye konuştu.

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Ticaret sabır işidir

 

Pandemide yaşadığı sıkıntıları gazetemize anlatan Dündar, “Pandemide bütün esnaf arkadaşlarımız gibi biz de büyük sıkıntılar yaşadık. Pandemi sürecin de biz de virüs kaparak hastalandık ailece ve yirmi gün şirket kapalı kaldı. Pandemi bitmek bilmedi, bir de fiyatlar yükselince ucu ucuna geçinmeye başladık. Pandemi sürecinin hafiflemesiyle beraber işler de açıldı çok şükür. Ben zaten her zaman umutluyum. Çalışarak, azmederek, sabrederek ve bu çarkı döndürerek bu sıkıntılı durumlardan kurtulacağız. Ticaret sabır işidir, ticaret hizmettir” diyerek konuşmasını bitirdi.

Enes Boyacı/ İlksayfa-

 

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