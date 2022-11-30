Dünya Kupası’nda oynanacak olan Almanya Kosta Rika maçı hakemi Stephanie Frappart kadın olması sebebiyle gündemde. Peki, Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dünya Kupası E Grubu son maçında karşı karşıya gelecek olan Almanya ile Kosta Rika maçı merakla bekleniyor. Dünya Kupası’nda ilk defa bir kadın hakem maç yönetecek. Peki, Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?

ALMANYA KOSTA RİKA MAÇI HAKEMİ KİM?

Dünya Kupası sahibi ülke olan Katar’da oynanacak maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Fransız hakem Frappart dünya futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası’nda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe ismini yazdıracak.

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Stephanie Frappart 14 Aralık 1938 yılında Fransa’da doğdu. Fransız futbol hakemi 2009 yılından beri FIFA Uluslararası Hakemler listesinde varlığını devam ettiriyor. 38 yaşındaki Fransız hakem Frappart 14 Ağustos 2019 tarihinde Liverpool ile Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupa maçını yöneterek Avrupa Kupası final maçına hakem olan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Stephanie Frappart 2011 yılında Fransız futbol üçüncü ligi olan Championnat Ulusal liginde hakemlik görevine başladı. Stephanie Frappart Nisan 2019’da Ligue 1’de görev alan ilk kadın olarak tarihe geçti. 14 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizdeki Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupası hakemi olarak görevlendirilen Frappart Avrupa Kupası final maçında görev alan ilk kadın hakem oldu.

Stephanie Frappart, Juventus ile Dinamo Kiev arasında 2 Aralık 2020’de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında görev alarak Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Mart 2021 tarihinde Frappart Hollanda ve Letonya arasında oynanan maçta hakemlik yaparak, FIFA Dünya Kupası elemelerinde görev alan ilk kadın hakem oldu.

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