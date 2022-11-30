  • BIST 4.970,72
  • Altın 1053.848
  • Dolar 18.6247
  • Euro 19.3454
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dünya Kupası’nda oynanacak olan Almanya Kosta Rika maçı hakemi Stephanie Frappart kadın olması sebebiyle gündemde. Peki, Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?
Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dünya Kupası E Grubu son maçında karşı karşıya gelecek olan Almanya ile Kosta Rika maçı merakla bekleniyor. Dünya Kupası’nda ilk defa bir kadın hakem maç yönetecek. Peki, Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?

 ALMANYA KOSTA RİKA MAÇI HAKEMİ KİM? 

Dünya Kupası sahibi ülke olan Katar’da oynanacak maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Fransız hakem Frappart dünya futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası’nda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe ismini yazdıracak.

dunya-kupasi-almanya-kosta-rika-maci-hakemi-kim-ilk-kadin-hakem-stephanie-frappart-kimdir,-nereli,-kac-yasinda.jpg

 STEPHANİE FRAPPART KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Stephanie Frappart 14 Aralık 1938 yılında Fransa’da doğdu. Fransız futbol hakemi 2009 yılından beri FIFA Uluslararası Hakemler listesinde varlığını devam ettiriyor. 38 yaşındaki Fransız hakem Frappart 14 Ağustos 2019 tarihinde Liverpool ile Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupa maçını yöneterek Avrupa Kupası final maçına hakem olan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Stephanie Frappart 2011 yılında Fransız futbol üçüncü ligi olan Championnat Ulusal liginde hakemlik görevine başladı. Stephanie Frappart Nisan 2019’da Ligue 1’de görev alan ilk kadın olarak tarihe geçti. 14 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizdeki Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupası hakemi olarak görevlendirilen Frappart Avrupa Kupası final maçında görev alan ilk kadın hakem oldu.

Stephanie Frappart, Juventus ile Dinamo Kiev arasında 2 Aralık 2020’de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında görev alarak Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Mart 2021 tarihinde Frappart Hollanda ve Letonya arasında oynanan maçta hakemlik yaparak, FIFA Dünya Kupası elemelerinde görev alan ilk kadın hakem oldu.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 30 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ30 Kasım 2022 Çarşamba 09:40
  • Ankara hava durumu 30 Kasım 202230 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
  • Mamak'ta katliam var yalanını yayanlar kamu görevlilerine küfür ve hakaret etmiş30 Kasım 2022 Çarşamba 04:35
  • Terzi Çetinkaya: Sektörde eleman açığı var30 Kasım 2022 Çarşamba 04:35
  • Başkent Kart nedir, nasıl alınır? Başkent Kart bakiyemi nasıl öğrenirim?29 Kasım 2022 Salı 14:06
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sıcak yemek ikramı nerede, ne zaman yapılıyor?29 Kasım 2022 Salı 11:12
  • Murat Köse ABB’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi’ni anlattı29 Kasım 2022 Salı 04:29
  • Pazar alışverişi eskisi kadar ilgi görmüyor; nere ucuzsa oraya gidiyor29 Kasım 2022 Salı 04:25
  • Dopamin nedir? Dopamin ne işe yarar, ne için kullanılır, dopamin fazlalığı belirtileri nelerdir?28 Kasım 2022 Pazartesi 14:10
  • Sağlık Bakanlığı Personel alım başvurusu nasıl yapılır? Kaç personel alınacak, hangi dallarda alım yapılacak?28 Kasım 2022 Pazartesi 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti