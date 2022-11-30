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Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem kim? Stephanie Frappart kimdir?

FIFA Dünya Kupası grup maçlarında karşı karşıya gelecek olan Almanya ile Kosta Rika maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Peki, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem kim? Stephanie Frappart kimdir?
Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem kim? Stephanie Frappart kimdir?

2022 FIFA Dünya Kupası Almanya ile Kosta Rika maçında bir ilk yaşanacak. Maçı yönetecek olan Fransız hakem Stephanie Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneterek tarihe geçecek ilk kadın hakem olacak. Peki, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem kim? Stephanie Frappart kimdir?

 STEPHANİE FRAPPART KİMDİR? 

Stephanie Frappart 14 Aralık 1938 yılında Fransa’da doğdu. Fransız futbol hakemi 2009 yılından beri FIFA Uluslararası Hakemler listesinde varlığını sürdürüyor. 38 yaşındaki Fransız hakem Frappart 14 Ağustos 2019 tarihinde Liverpool ile Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupa maçını yöneterek Avrupa Kupası final maçına hakem olan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

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 STEPHANİE FRAPPART KARİYERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR 

Stephanie Frappart kariyeri, 2011 yılında Fransız futbol üçüncü ligi olan Championnat Ulusal liginde hakemlik göreviyle başladı. 2014 yılında Fransa’da profesyonel futbol ikinci ligi olan Ligue 2’de görev alarak bu ligde hakemlik yapan ilk kadın oldu. Ayrıca Frappart Kanada’da düzenlenen 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda hakemlik yaptı.

3 Aralık 2018 tarihinde Fransa’da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda görev aldı. 7 Temmuz 2019 tarihinde ABD ile Hollanda arasında oynanan turnuvanın finalinde de yönetici olarak görev aldı. 

Stephanie Frappart Nisan 2019’da Ligue 1’de görev alan ilk kadın olarak tarihe geçti. 14 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizdeki Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupası hakemi olarak görevlendirilen Frappart Avrupa Kupası final maçında görev alan ilk kadın hakem oldu.

Juventus ile Dinamo Kiev arasında 2 Aralık 2020’de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında görev alarak Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Mart 2021 tarihinde Frappart Hollanda ve Letonya arasında oynanan maçta hakemlik yaparak, FIFA Dünya Kupası elemelerinde görev alan ilk kadın hakem oldu.

Frappart önümüzdeki günlerde de 2022 FIFA Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

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