Dünya Madenciler Günü nedir, ne zaman kutlanır? Türkiye’de yaşanan maden kazaları

Madenciliğin ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yeri vardır. Madencilik yeraltı cevherlerinin çıkarılması olarak açıklanır. Peki, Dünya Madenciler Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte Türkiye’de yaşanan maden kazaları:

Madenciliğin asıl amacı yeraltında bulunan madenlerin ülke ekonomisine gelir getirmesi amacıyla güvenli bir şekilde çıkartılmasıdır. Yapılan bu çalışmaların çok zor şartlarda olduğu aşikâr olmakla birlikte oldukça saygı duyulan bir meslektir. Peki, Dünya Madenciler Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte Türkiye’de yaşanan maden kazaları:

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye Dünya’nın en önemli maden yataklarına sahip ülkelerinden biridir. 4 Aralık günü Roma İmparatorluğu zamanında babasından kaçan Santa Barbara’nın maden ocağına sığındığı gündür. Bu sebeple 4 Aralık Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye madenciliğe çok önem veriliyor. Ülkemizde en çok dolomit madeni bulunuyor. Bu madeni takiben mermer, linyit kömürü, taş kömürü, kaya tuzu, bor, ponza ve bakır ülkemizde ciddi derecede bulunan madenlerimizdir.

TÜRKİYE’DE YAŞANAN MADEN KAZALARI

Hem ülkemizde yaşanan Bartın Amasra maden kazasının yaşanmasıyla hem de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nün yaklaşması ile birlikte Türkiye’de yaşanan maden kazaları merak konusu oldu.

İşte Türkiye’de yaşanan maden kazaları:

1983 Zonguldak Armutçuk’da grizu patlaması meydana geldi ve 103 kişi hayatını kaybetti.

1990 yılında Amasya’da yaşanan grizu patlaması 68 kişi hayatını kaybetti.

1992 yılında Zonguldak Kozlu beldesinde zincirleme patlama meydana geldi. Grizu patlaması sonucu 263 madenci hayatını kaybetti.

1995 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Grizu patlaması sonucu 38 kişi göçük altında hayatını kaybetti.

2003 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde özel bir firmanın işlettiği kömür ocağında grizu patlaması sonucu 10 madenci hayatını kaybetti.

2004 yılında Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan yeraltı bakır ocağında meydana gelen yangın sonucu patlama meydana geldi ve 19 işçi hayatını kaybetti.

2009 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde grizu patlaması sonucu 19 madenci hayatını kaybetti.

2010 yılında Balıkesir Odaköy’de grizu patlaması sonucu 17 kişi, Zonguldak’ta 30kişi, Edirne Keşan beldesinde madende çıkan yangın ve göçük sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

2013 yılında Zonguldak Kozlu ilçesinde metan gazı patlaması sonucu 8 kişi öldü.

2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti. Bu maden faciası Türkiye’nin yaşadığı en büyük iş ve madencilik kazası olarak kayda geçti.

2016 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinde bakır madeninde 16 kişi hayatını kaybetti.

2022 yılında Bartın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi ve 42 işçi hayatını kaybetti.

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