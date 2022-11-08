  • BIST 4.397,89
  • Altın 1000.562
  • Dolar 18.6061
  • Euro 18.6171
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?

Her yıl dünya genelinde kutlanan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?
Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?

1976 yılından itibaren kutlanan bu özel gün, insanların yaşadıkları ortamda, kentlerde rahatsız olduğu konuları ve düzelmesi gereken sorunları gündeme getirme amacı gütmektedir. Peki, Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?

 DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR? 

Vatandaşların ve yetkililerin şehir planlamaları hakkında bilgi sahibi olması, şehrin gelişmesi adına yapılması gerekilen çalışma fikirlerini sunma ve önerilerde bulunma amacı gütmektedir. Aynı zamanda insanların çevrelerinde yaşadıkları sorunları beyan etme ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri oluşturup, sonunda da sorunu ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.

Dünya şehircilik gününün teması ise bu yıl Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası tarafından “Toplumda ve Mekânda Adalet” olarak belirlendi.

Her geçen gün şehirciliğin ve şehir planlamasının önemi artıyor. Bir şehri, inşa edebilmek, tasarlayabilmek çok meşakkatli bir iştir. Doğru yapılması gerekmektedir. Sonuçta şehirde yapılan her yeni tasarı insan hayatını ve insan geleceğini doğrudan etkiler.

2222-010.jpg

 ŞEHİRCİLİK NE ANLAMA GELMEKTEDİR? 

Şehircilik günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Şehirlerin belirli konulara uygun şekilde planlanmasına denir. Şehirciliğin amacı sosyal, kültürel, iktisadi ve yaşanılan kentin güzel görünmesi ile ilgili konularda oluşan sorunların giderilmesidir.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 08 Kasım 202208 Kasım 2022 Salı 09:30
  • Ay tutulması Ankara’dan görülecek mi, ne zaman başlayacak? Kanlı ay tutulması nedir?08 Kasım 2022 Salı 08:39
  • Ankara Çankırılılar Derneği, Pursaklar İlçe Başkanlığını açtı08 Kasım 2022 Salı 04:55
  • Çalışma hayatında verimliliği artırmak için yeni nesil çözüm: ‘Mindfulness eğitimi’08 Kasım 2022 Salı 04:35
  • İnternetten vergi borçları ödenebiliyor mu, vergi borçları nasıl sorgulanır, vergi borçları ödeme işlemleri nasıl yapılır?07 Kasım 2022 Pazartesi 14:27
  • Uyanık kütüphaneler ne anlama geliyor, avantajları neler, neden tercih etmeliyim?07 Kasım 2022 Pazartesi 13:23
  • Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır?07 Kasım 2022 Pazartesi 10:45
  • Türkiye genelinde yağışlar yüzde 38 azaldı07 Kasım 2022 Pazartesi 09:10
  • Ülkemizde bireysel silahlanma artıyor07 Kasım 2022 Pazartesi 04:28
  • Kırşehirliler ‘Ahi Pilavı’ etkinliğinde buluştu07 Kasım 2022 Pazartesi 04:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti