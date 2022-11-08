Her yıl dünya genelinde kutlanan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?

1976 yılından itibaren kutlanan bu özel gün, insanların yaşadıkları ortamda, kentlerde rahatsız olduğu konuları ve düzelmesi gereken sorunları gündeme getirme amacı gütmektedir. Peki, Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Vatandaşların ve yetkililerin şehir planlamaları hakkında bilgi sahibi olması, şehrin gelişmesi adına yapılması gerekilen çalışma fikirlerini sunma ve önerilerde bulunma amacı gütmektedir. Aynı zamanda insanların çevrelerinde yaşadıkları sorunları beyan etme ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri oluşturup, sonunda da sorunu ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.

Dünya şehircilik gününün teması ise bu yıl Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası tarafından “Toplumda ve Mekânda Adalet” olarak belirlendi.

Her geçen gün şehirciliğin ve şehir planlamasının önemi artıyor. Bir şehri, inşa edebilmek, tasarlayabilmek çok meşakkatli bir iştir. Doğru yapılması gerekmektedir. Sonuçta şehirde yapılan her yeni tasarı insan hayatını ve insan geleceğini doğrudan etkiler.

ŞEHİRCİLİK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Şehircilik günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Şehirlerin belirli konulara uygun şekilde planlanmasına denir. Şehirciliğin amacı sosyal, kültürel, iktisadi ve yaşanılan kentin güzel görünmesi ile ilgili konularda oluşan sorunların giderilmesidir.

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