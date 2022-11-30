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Dünya şoförler günü nedir? Şoförler hangi zorlukları yaşarlar, uzun yol şoförleri yanlarında ne bulundurur?

Birçok sektör ve noktada kilit rol oynayan şoförlerimizin günü olan dünya şoförler günü ne anlama gelmektedir. Peki, Dünya şoförler günü nedir? Şoförler hangi zorlukları yaşarlar, uzun yol şoförleri yanlarında ne bulundurur?
Dünya şoförler günü nedir? Şoförler hangi zorlukları yaşarlar, uzun yol şoförleri yanlarında ne bulundurur?

Bugün acil gitmemiz gereken bir sınavımızda ya da hızlı bir şekilde yetişmemiz gereken hastane, okul, gar, havaalanı gibi yerlere bizi zamanında ulaştıran şoförlerimizin günü olmakla birlikte birçok sektörde şoförlük yapanların günüdür. Peki, Dünya şoförler günü nedir? Şoförler hangi zorlukları yaşarlar, uzun yol şoförleri yanlarında ne bulundurur?

 DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NEDİR VE NE ZAMANDIR? 

30 Kasım, Türkiye’de dünya şoförler günü olarak geçmektedir. Bu yıl 30 Kasım Çarşamba gününe denk gelen Dünya Şoförler günü bizi acil işlerimize yetiştiren, ticaret yapmamızı sağlayan, ülke ekonomisine ciddi katkılar yapan, güvenli bir şekilde kendi canımızı vaktimizi emanet ettiğimiz şoförlerin günüdür. Gerektiğinde çok zor şartlarda çalışan şoförler uyku problemleri, fiziksel problemler, psikolojik problemler yaşayabiliyor. Canları pahasına bu işi yapan şoförlerimiz ülkemize birçok sektörde kazanç kazandırmıştır ve kazandırmaya da devam ediyor. 

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 ŞOFÖRLER EN ÇOK HANGİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞIR? 

Her işte olduğu gibi şoförlük mesleğinde de oldukça zorlanılacak konular mevcut. Örneğin ticari araç sahiplerinin uzun süre araç kullanma sebebiyle bünyesinde hissetmiş olduğu yorgunluk ve uykusuzluk bunlara örnek olabilir. Aynı zamanda uzun yol şoförlerinin ailelerinden uzak kalması, yalnızlık yaşamaları ve uzun yolda şoförlerin sıkılıp dikkat kaybı yaşamaları da bu zorluklar arasında diyebiliriz. Uzun süre boyunca koltukta sabit bir şekilde oturmuş olmanın vermiş olduğu fiziksel kalıntılarda tabii ki şoförlerimizi zorlayan faktörlerden birisi konumunda bulunuyor. 

 UZUN YOL ŞOFÖRLERİ YANLARINDA NE BULUNDURUR? 

Uzun yol şoförleri saatlerce büyük ve yüklü bir aracın kontrolünü sağlamak zorunda kalıyor. Yolculuk esnasında güvenlikleri açısından ekipmanları tam bir şekilde yola çıkmalılar. Hem kendi yollarının uzamaması hem de denetim yapan ekiplerin zaman kaybetmemesi için şoförlerin bu konuda titiz olmaları gerekiyor. Aynı zamanda yolculuk esnasında sağlıkları açısından araç içinde terlik kullanımı, atıştırmalık barındırmak, dikkat kaybı yaşanmaması için keyifli müzikler dinlemek gibi durumlara da ihtiyaç duyuyorlar. 

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