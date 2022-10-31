Dünya Tasarruf Günü her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanıyor. Peki, Dünya Tasarruf Günü nedir, tasarruf nedir, nasıl tasarruf yapılır? İşte tüm detaylar:

Tasarrufun bireyler ve ülkeler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla kutlanan Dünya Tasarruf Günü bu yıl da kutlanmaya devam ediyor. Peki, Dünya Tasarruf Günü nedir, tasarruf nedir, nasıl tasarruf yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR?

Dünya Tasarruf Günü, tasarrufun dünyamız ve bireyler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak ve insanları tutumlu olma konusunda bilgilendirmek amacıyla kutlanan bir gündür. 1924 yılında yapılan 1. Uluslararası Tasarruf Bankası Kongresi’nde “Uluslararası Tasarruf Günü” olarak ilan edilmiştir. Dünya Tasarruf Günü insanları geleceklerini güvenceye almak için tasarrufa yöneltir. Dünya tasarruf gününün amacı tasarrufun öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

TASARRUF NEDİR?

Tasarruf, idareli harcama ve para biriktirme anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Tasarruf, yarınlarımız için çok önemli olan kaynakların idareli tüketilmesine deniyor. İnsanlar her türlü konuda tasarruf edebilirler. Hayatımızın devam etmesinde ve neslimizin korunmasında, insanların ve diğer canlıların kullandığı kaynakların tüketiminde dikkatli davranmaya ve idareli tüketmeye tasarruf denir.

NASIL TASARRUF YAPILIR?

Özellikle dünya kaynaklarının azaldığı günümüzde vatandaşlar tasarrufa daha çok yönelmiş durumda. Bu yüzden insanlar ‘nasıl tasarruf ederim’ başlıklı yazılar araştırıyorlar. Öncelikle israfı azaltarak tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Siz de Meyve ve sebzeleri mevsiminde yiyerek, günlük değil toplu alışveriş yaparak, yiyebileceğiniz porsiyonlarda yemek yaparak, alışverişlerinizi indirimlere denk getirerek tasarruf edebilirsiniz. Hatta alışverişe tok karna çıkarak, gereksiz elektrik ve su kullanımını azaltarak, bozulan eşyaları onarıp kullanmaya devam ederek, evde ısı kaybını önleyerek, az enerji kullanan aletler tercih ederek ve en önemlisi sağlığınıza dikkat ederek tasarruf yapabilirsiniz.

www.gazeteilksayfa.com