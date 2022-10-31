  • BIST 3.933,22
  • Altın 979.532
  • Dolar 18.6137
  • Euro 18.4858
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Dünya Tasarruf Günü nedir, tasarruf nedir, nasıl tasarruf yapılır?

Dünya Tasarruf Günü her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanıyor. Peki, Dünya Tasarruf Günü nedir, tasarruf nedir, nasıl tasarruf yapılır? İşte tüm detaylar:
Dünya Tasarruf Günü nedir, tasarruf nedir, nasıl tasarruf yapılır?

Tasarrufun bireyler ve ülkeler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla kutlanan Dünya Tasarruf Günü bu yıl da kutlanmaya devam ediyor. Peki, Dünya Tasarruf Günü nedir, tasarruf nedir, nasıl tasarruf yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

 DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR? 

Dünya Tasarruf Günü, tasarrufun dünyamız ve bireyler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak ve insanları tutumlu olma konusunda bilgilendirmek amacıyla kutlanan bir gündür. 1924 yılında yapılan 1. Uluslararası Tasarruf Bankası Kongresi’nde “Uluslararası Tasarruf Günü” olarak ilan edilmiştir. Dünya Tasarruf Günü insanları geleceklerini güvenceye almak için tasarrufa yöneltir. Dünya tasarruf gününün amacı tasarrufun öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

 TASARRUF NEDİR? 

Tasarruf, idareli harcama ve para biriktirme anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Tasarruf, yarınlarımız için çok önemli olan kaynakların idareli tüketilmesine deniyor. İnsanlar her türlü konuda tasarruf edebilirler. Hayatımızın devam etmesinde ve neslimizin korunmasında, insanların ve diğer canlıların kullandığı kaynakların tüketiminde dikkatli davranmaya ve idareli tüketmeye tasarruf denir.

dunya-tasarruf-gunu-nedir,-tasarruf-nedir,-nasil-tasarruf-yapilir.jpg

 NASIL TASARRUF YAPILIR? 

Özellikle dünya kaynaklarının azaldığı günümüzde vatandaşlar tasarrufa daha çok yönelmiş durumda. Bu yüzden insanlar ‘nasıl tasarruf ederim’ başlıklı yazılar araştırıyorlar. Öncelikle israfı azaltarak tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Siz de Meyve ve sebzeleri mevsiminde yiyerek, günlük değil toplu alışveriş yaparak, yiyebileceğiniz porsiyonlarda yemek yaparak, alışverişlerinizi indirimlere denk getirerek tasarruf edebilirsiniz. Hatta alışverişe tok karna çıkarak, gereksiz elektrik ve su kullanımını azaltarak, bozulan eşyaları onarıp kullanmaya devam ederek, evde ısı kaybını önleyerek, az enerji kullanan aletler tercih ederek ve en önemlisi sağlığınıza dikkat ederek tasarruf yapabilirsiniz.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Demir kimdir, Deniz Demir ne dedi, ümmet ne demek?30 Ekim 2022 Pazar 13:59
  • Tok: “Her yıl grip aşısı olunmalı ki, bağışıklığımız artsın”29 Ekim 2022 Cumartesi 04:28
  • Milli Kütüphanede ‘99 Nefer Bir Şanlı Bayrak’ sergisi açıldı29 Ekim 2022 Cumartesi 04:23
  • Hacı Bayram Veli Camii'nde burçak çorbası dağıtıldı28 Ekim 2022 Cuma 15:51
  • 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları, en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri, anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözleri28 Ekim 2022 Cuma 14:27
  • 29 Ekim Cumhuriyet bayramında Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs ve metro bedava mı?28 Ekim 2022 Cuma 09:33
  • Mamak Belediyesi çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttı28 Ekim 2022 Cuma 04:35
  • Altındağ Hacettepe Mahallesi Öz Sokak’ın yol ve kaldırımları acil bakım bekliyor28 Ekim 2022 Cuma 04:32
  • Zincir marketler küçük esnafı bitiriyor28 Ekim 2022 Cuma 04:30
  • Ankara Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, çalışma saatleri ne?27 Ekim 2022 Perşembe 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti