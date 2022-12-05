UNESCO tarafından ilan edilen Türk Kahvesi Günü sebebiyle ve Türk kahvesinin kültürümüzdeki yeri sebebiyle Türk kahvesi merak konusu oldu. Peki, Dünya Türk Kahvesi günü ne zaman? Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi ölçüsü nedir?

Tadıyla kokusuyla damaklara taht kuran Türk kahvesi her zaman sofralarda yerini almaya devam ediyor. Türk Kahvesi Günü sebebiyle insanlar bugünü Türk kahvesi içerek kutluyor. UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Türk Kahvesi Günü sebebiyle Türk kahvesi araştırma konusu oldu. Peki, Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi ölçüsü nedir?

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

UNESCO tarafından 5 Aralık 2013’te alınan karardan beri tüm dünyada 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Türk kahvesinin zamanı tam olarak bilinmese de ülkemize 16. yüzyılın başında Arap Yarımada’sından geldiği biliniyor. Hatta Türk kahvesinin Afrika kökenli olduğu da söylense de Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak ismini bizden alıyor ve bizimle yaşıyor. Her sohbette içilebildiği gibi kız isteme merasimlerinin de vazgeçilmezi olan Türk kahvesi hala dünya çapında ününü koruyor.

TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Türk kahvesi aslında bir kahve yapımından ziyade pişirme türüdür.

En iyi Türk Kahvesi yapımı şu şekildedir : Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi (yaklaşık 7g) ve bir fincan oda sıcaklığındaki su cezveye konulur. Eğer şeker kullanmak istenirse şeker de ilave edilir. Cezve ocağa koyulmadan önce iyice karıştırılır. Cezve ortaya yakın kısık ateşte yanan ocağa konur. Bu aşamadan sonra bir daha karıştırılmaz. Pişmeye başlayan kahve kabarmaya başlar. Kabardığı ilk an cezve ocaktan alınır çünkü eğer Türk kahvesi kaynamaya başlarsa biraz acıyabilir. Ayrıca acı kahve seviyorsanız ilk alımdan sonra bir miktar Türk kahvesini ikinci kez ocağa alarak hafif kaynatabilirsiniz.

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