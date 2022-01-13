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Dünyanın en ilginç kuşu Potoo

Baykuşlara benzerliği ile bilinen dünyanın en ilginç kuşu potoolar kendini kamufle etme özelliğiyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en ilginç kuşu Potoo

Potoo (Nyctibiidae familyası) kabuslar ve kurbağa ağızlarıyla akraba olan bir grup Caprimulgiformes kuşudur. Tropikal Orta ve Güney Amerika'da görülen Potoo kuşları Fransa ve Almanya'da Oligosen ve Eosen'den kalma Potoo fosil kalıntıları bulunmuştur. Ama günümüz Avrupası'nda artık yaşamıyorlar.

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Daha çok Baykuşlarla karıştırılan dünyanın en ilginç kuşu Potoolar geceleri avlanır ve çoğunlukla böcekle beslenir. Gündüzleri genellikle ağaç kütüklerine dik durur vaziyette, tıpkı bulunduğu kütüğün bir parçası gibi görünerek uyurlar. Bu sayede kamufle olduğu kütükte hem avcılardan korunur hem de rahat bir uyku çekerler.

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