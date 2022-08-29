Duygularımızı milletçe yaşamamızı sağlayan bir bayram

"Ülke topraklarının Yunan işgalinden geri alındığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümüne şahitlik ediyoruz" diyen Tarihçi Abbas Karatajdin: "Bu zafer nesiller boyu coşkuyla kutlanmış ve kutlanmaya devam edecektir..."

Tarihçi Abbas Karatajdin ile Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü hakkında konuştuk. Karatajdin, “30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz 'u anmak için Türkiye’de her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden bu bayramın ise bugün yüzüncü yıl dönümüne şahitlik ediyoruz. Nesiller boyu coşkuyla kutlanmış ve kutlanmaya devam edecektir. Türkiye’de teknolojinin de gelişmesiyle gençler daha fazla milli bayramların önemini kavradı ve bilinçli hale geldi ” dedi.

Başkomutanlık Meydan Muharabesi

Karatajdin, “Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz 'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kesin olarak kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Zafer Türk Ordusunun

“Kurtuluş Savaşı sırasında, Büyük Taarruz Türk ordusunun işgalci güçlere kesin darbeyi vurmak ve düşmanı Anadolu’dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir savaş harekâtıdır” ifadesini kullanan Karatajdin, “Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır” diye konuştu.

İlk Kez 1924’te Dumlupınar’da

Karatajdin, “30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. 1 Nisan 1926'da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtilmiştir” dedi.

“Nesiller Boyu Devam Etmiştir”

Türkiye’de zafer bayramının büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydeden Karatajdin, “Ülkemizin işgallerden kurtarılma sembolü olarak kabul edilen bir bayram olduğu için nesiller boyu bu coşku devam etmiştir. Ayrıca özgürlüğün ve bağımsızlığın değerinin anlaşıldığı, duygularımızı da milletçe yaşamamızı sağlayan bir bayramdır.

Milli Duygular Ve Tarih Bilinci Aşılanmalı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasında gençlerin daha bilinçli olduklarına ve milli şuuru taşıdıklarına değinen Karatajdin, şu şekilde konuştu;“ Türkiye’de gün geçtikçe gençler daha fazla milli bayramların önemini kavramaya başladı. Gelişen teknoloji ve bu teknolojiyle bilgiye hızlı ulaşabilme ayrıcalığı sayesinde bağımsızlığın değeri daha net anlaşılır hale geldi. Bu yüzden gençlerin daha fazla bilinçli olduklarına inanıyorum. Millet olarak yaşamak, değerlerimizi kaybetmek istemiyorsak, aileden başlayarak gençlere milli duyguları ve tarih bilincini daha çok aşılamamız gerekiyor.”

Resmi Tatil

“30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir” diyen Karatajdin, devamlı sorulan ‘Resmi tatil mi, değil mi?’ sorusunu cevaplayarak konuşmasını noktaladı; “Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir ve resmi tatildir.”

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