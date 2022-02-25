Siteler'deki mobilyacıların ihracat yapmasını kolaylaştırmak, artırmak ve ihracat konusunda esnafa destek olmak amaçlı "E-ihracat, E-ticaret ve Lojistik Stratejileri” toplantısı düzenlendi.

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası (ANKAMOB) ve Horoz Lojistik iş birliğinde Siteler esnafının ihracat yapmasını kolaylaştırmak ve ihracat konusunda esnafa destek olmak amaçlı "E-İhracat, E-Ticaret ve Lojistik Stratejileri” toplantısı düzenlendi.

Altındağ Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Ticaret Bakan Yardımcı Rıza Tuna Turagay, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Siteler esnafı katıldı.

Programda kolay ihracat yöntemleri ve yeni ihracat destekleri için Horoz Lojistik, KOSGEB, Alibaba Türkiye ve PTT yetkilileri bir sunum gerçekleştirdi.

E-İHRACAT TAVSİYESİ

Ticaret Bakan Yardımcı Rıza Tuna Turagay programda yaptığı konuşmada Siteler'in ihracata katkısına değinerek şunları söyledi: "Türkiye'de toplam mobilya ihracatı geçen sene 4.2 milyar dolar, bunun 400 milyon doları Siteler'den çıkıyor. Dünyaya baktığımız zaman Siteler çok önemli üretim merkezi. 12 bin tane işletme, 100 bin kişiden fazla istihdam. E- ihracatı unutmayın lütfen ve bunu yakından takip edin. Dünya ihracat hacmi 4.9 trilyon dolar, 2014'te 1.3 trilyon dolar, 2024 yılında 6. 3 trilyon dolar olacak. Şu anda Türkiye'de 16 milyar dolar e- ticaret hacminden bahsediyoruz. 2,5 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. Lütfen buradaki potansiyelimizi de değerlendirelim. Mobilya Türkiye'nin katma değeri en yüksek olan sektörlerin başında geliyor."

"BELEDİYE OLARAK YANINIZDAYIZ"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Her geçen gün yeni mobilyacımızın ihracat kervanına katılması beni gerçekten sevindiriyor. Hiç beklemediğimiz imalathanelerde 'ihracat yapıyoruz' cevabını duyduğumuz zaman mutlu oluyorum. Burada yapılan toplantıyla daha çok esnafımız bu ihracatçı kervanına katılacak. Biz belediye olarak sizlerin yanındayız" dedi.

"MOBİLYA BİZİM İÇİN FARKLI"

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, "Birçok alanda hizmet vermemize rağmen son 5- 6 yıldır mobilya sektörünü ayrı bir yere koyduk, gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Bu sektöre özel çözümler üretmek üzere elimizden geleni yaptık, yatırımlarımızı her geçen gün büyütüyoruz. Özellikle ihracat alanı bizim için çok kritik bir alan, bir üyemizi bile yeni bir vizyonla ihracata katkı sağlayacak yapıya kavuşturabilirsek çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZ AYDINLIK"

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, programa yapılan desteğe ve esnafın ilgisine teşekkür ederek, "Siteler esnafı bizim için çok değerli. Biz gecemizi gündüzümüze katacağız sizler için çalışacağız. Bizim yolumuz aydınlık, biz devletimizin yanındayız, devletimizin ihracat şansını daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA