e-Twinning projesi ile öğrenciler tasarrufu öğreniyor

Şehit Ahmet Çağlar İlkokulu öğretmenlerinin AB destekli 4 farklı e-Twinning projesi ile öğrencilere, doğal kaynakların tasarruflu harcanmasından, geri dönüşümden dünya barışına kadar birçok konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Keçiören Şehit Ahmet Çağlar İlkokulu, Avrupa Birliği (AB) destekli 4 farklı e-Twinning projesine imza attı. İki okul öncesi öğretmeni, bir İngilizce öğretmeni ve bir sınıf öğretmeninin yürüttüğü dört ayrı “e-Twinning” projesinde öğrenciler hem iletişim ve iş birliği becerilerini geliştiriyorlar hem de tasarruf ve çevre konusunda bilinçleniyorlar. Bu kapsamda çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanılması, çocukların fiziksel ve duygusal olarak doğayla aralarında bir bağ hissetmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan projelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

‘Gelecek İçin Tasarrufu Seçin’

Projenin amacı; doğada oluşturulan tahribatın önüne geçmek, tasarruf tedbirleri gibi konularda öğrenciler üzerinde farkındalık sağlamak.

Bu kapsamda; Anasınıfı öğretmeni Esra Çilem Gökdemir ve öğrencilerinin ‘Gelecek İçin Tasarrufu Seçin’ sloganı ile başlattıkları proje kapsamında öğrenciler için tasarruf konusunda farkındalık oluşturulurken; boşa harcanan elektrik, ihtiyaç fazlası kullanılan su, geri dönüşebilen malzemelerin kullanımı konusunda hem beceri hem de bilinç kazanıyorlar.

‘Bilim Günü’

Yine anasınıfı öğretmeni Ayşe Güngör ve öğrencilerinin yaptıkları ‘Bilim Günü’ e-Twinning projesi ile doğuştan gelen merak duygusu okuldaki sunulan ortamlarda deney ve bilim ile birleştirilirken; öğrencilere yaşayarak öğrenme fırsatı sunup onların bilime olan ilginin arttırılması hedefleniyor.

Dünyada Barış Olsun

Öğretmen Nuray Gürsoy "Dünyada Barış Olsun” (Let's Make Peace In The World) eTwinning projesini 10 Türk, 11 yabancı ortak ile yürütüyor. Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünden yola çıkarak hayata geçirilen proje ile çocukların birçok etkinliklerle eğlenirken hem çevreye duyarlı, merhametli olmaları hem de kalplere sevgi tohumları, barış rüzgârını estirecek anlamlı bir proje olması hedefleniyor.

“Sana kendimle ilgili her şeyi anlatayım”

Bir başka proje ise İngilizce öğretmeni Gözde Fertelli Karaağaç ve 4. Sınıf öğrencileri ile ‘Let me tell you all about me’ (Sana kendimle ilgili her şeyi anlatayım) eTwinning projesi yürütülüyorlar. Proje ile öğrenciler kendini İngilizce olarak tanıtmaları, hayallerindeki mesleği görselleştirmeleri, kültürel kıyafetlerin tanıtımı, web 2 araçlarının etkin kullanımı, yabancı ülkelerden yaşıt öğrencilerle etkileşime geçmeleri sağlanıyor.

Mert Yılmaz///İLKSAYFA-