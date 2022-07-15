Eczacılar zorda

İlaca gelen zamların eczacıların aleyhine olduğunu belirten Eczacı Hilmi Şener, “İlaca zam geldikçe bizim kârımız azalıyor. Çünkü kademeli kâr oranı sistemi uygulanıyor. Bu sistem en son 2009 yılında değişti. Sistem güncellenmeli” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ilaca getirilen zamlar eczacı ve hastaları zor durumda bıraktı. Eczacılar zamlar geldikçe kademeli ödeme sisteminden dolayı kazançlarının azaldığını, giderlerini ise karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. İlaç sanayinde uygulanan yılda bir kez döviz kuru sabitleme yasasında bazı ilaçların bulunmasında sorun yarattığını vurgulayan Kızılay’da eczacılık yapan Hilmi Şener eczacı ve hastaların daha fazla mağduriyet yaşamaması için yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

“FİYATLARIN ARTMASINI İSTEMİYORUZ”

Kademeli ödeme sistemi ve ilaç sanayinde uygulanan döviz kuru sabitleme yasası hakkında konuşan Şener, “Eczacılar olarak bizler ilaçların fiyatlarının artmasını istemiyoruz. Çünkü bu eczacının lehine olmuyor. Kademeli kar oranları değişseydi eczacının canı bu kadar yanmayacaktı. Eczacılar için en önemli hususlardan birisi kademeli kâr oranları sistemidir bu sistemde düzenlemeye gidilmelidir. 10 liraya kadar eczanenin karı şu kadar 100 liraya kadar şu kadar 100 liranın üstü şu kadar kar durumu oluyor. İlaç fiyatları arttıkça kademeyi geçiyorsun kademeleri geçince de kar oranları azalıyor. Biz eczacıların beklentisi şu idi kademeler en son 2009 yılında değişti o gün bugündür bu kademeler değişmedi. Bu kademeler değişmediği için de her sene eczacılar mali zorluklar yaşadı” dedi.

“YILDA BİR DÜZENLEME OLMAMALI”

İlaç sanayinde döviz kuru düzenlenmesinin yılda bir değil de üç dört ayda bir olmasını talep eden Şener, “İlaç sanayisine döviz kuru düzenlemesi yapılmalı kanser, tansiyon ve kalp ilaçları piyasada bulunmuyor. Bu ilaçların olmaması hastalar için çok büyük sıkıntı çünkü hepsi raporlu düzenli kullanılması gereken ilaçlar. Yasada düzenlemeye gidilip ilaç sanayinde döviz kurunu senede bir yerine üç dört ay süre ile düzenlenmesi gerekli, bu giderlerle çok zorlanıyoruz eczacıların bu mesleği yapması ayakta kalması gün geçtikçe zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ TEPKİSİNİ BİZE GÖSTERİYOR”

Şener, yapılacak düzenlemenin hem eczacıları hem de vatandaşları mutlu edeceğini vurgulayarak, “İlaç fiyatı arttıkça eczacı kazanmıyor. Birde bu kademe artışlarından dolayı vatandaşın ödediği fiyat farkları artıyor. Bu fiyat farklarının artması ve ödeme listesinden çıkarılan ilaçlarında varlığı vatandaşı gerçekten çok mağdur ediyor. Bu mağduriyet bize yansıyor. Vatandaş tepkisini eczacıya gösteriyor. Eczacı bu zamların sorumlusu değil. Arada biz kalıyoruz. Biz eczacıları üzende Milletvekili meslektaşlarımızın bir tepki koyamaması oluyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Milletvekili meslektaşlarımızın bizlere destek olmaması bizleri hakikaten üzen bir olaydır. Bu durumdan meslek odaları da şikâyetçiler” dedi.

“DEVLET YANIMIZDA OLMALI”

Sektördeki sorunlara da dikkat çeken Şener, yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek, sözlerini şöyle noktaladı, “Eczacıları bu sıkıntılı durumdan korumak için harekete geçilmeli eczacılar hastalara karşı mahcup oluyor. Birçok eczane giderlerini karşılarken zorlanıyor. Devletin eczacıların yanında olması lazım, bizler pandemi döneminde gece gündüz çalıştık hatta 100 meslektaşımız vefat etti. İnsanlar evlerinden çıkamaz durumdayken eczacılar sabah akşam demeden bu ülkeye hizmet etti.”

Faruk Gökyurt/ Özel Haber

