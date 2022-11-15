ÖSYM 2022 EUS tercihlerinin başladığını duyurdu. Peki, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır? EUS nedir? EUS tercihleri ne zaman?

2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı Ekim ayında yapılmıştı. Sınav sonuçları ise 2 Kasım’da açıklanmıştı. Ardından gözler tercih zamanına dönmüştü. Bugün ÖSYM’nin yapmış olduğu duyuru ile 2022 EUS tercihlerinin başladığı bildirildi. Peki, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır? EUS nedir? EUS tercihleri ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.

EUS NEDİR?

EUS, eczacılık fakültesinden mezun olmuş adayların katılabileceği bir sınavdır. Eczacılık fakültesinde lisans eğitimi almış kişiler eczacılık konularında uzmanlık eğitimi alabilmek için Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına girerler. Eczacılıkta uzmanlık sınavı taban puanlarına göre yeterli puanlara sahip adaylar, üniversitelerin uzmanlık eğitimi yapılacak programlarına yerleştirilirler.

EUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EUS 2022 tercihleri başladı. Uzun süredir beklenen açıklama ÖSYM tarafından bugün yapıldı. ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin bugün itibariyle alınmaya başladığını açıkladı. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, 15 Kasım 2022 günü saat 10.00’ da başlayan tercihler, 21 Kasım 2022 saat 23.59’ da sona erecek.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİM GİRİŞ SINAVI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler elektronik ortamdan gerçekleşecek. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile yapabileceksiniz. Yerleştirme işleminde, 2022-EUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adaylar, 2022-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloya ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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