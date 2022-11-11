Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Modern Otobüs Durakları yapıyor. Peki, EGO Modern Otobüs Durakları ne zaman yapılacak, özellikleri ne, avantajları neler?

Şehir içinde vatandaşların ulaşımını sağlarken birçok yenilik ile bir araya gelmesini amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, bu seferde modern otobüs durakları projesiyle karşımızda. Peki, EGO Modern Otobüs Durakları ne zaman yapılacak, özellikleri ne, avantajları neler?

MODERN OTOBÜS DURAKLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Şu ana kadar 6 adet durağın montajı tamamlanmakta. Biri tam kapalı biri ise totem şeklinde. Kalan 309 durağın ise 16 Ocak 2023 tarihine kadar bitmesi planlanıyor.

MODERN OTOBÜS DURAKLARI’NIN ÖZELLİKLERİ NE?

Özel olarak tasarlanacak olan bu duraklar, öncelikle Başkentin olumsuz hava şartlarında yayaların etkilenmemesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda konforlu ve modern duraklar amaçlanıyor. Durakların hepsinde Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi yer alırken enerjileri de güneş panelinden sağlanıyor. Hizmet kalitesini artırmak amaçlanıyor. Otomatik kapı ve klimaları olma özelliği taşıyan duraklar 5 farklı noktaya konumlandırılacak. 6 tür tasarımdan oluşuyor.

MODERN OTOBÜS DURAKLARININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Modern otobüs duraklarının avantajları, konforlu ve teknolojik olması. Çevre dostu projelerin günümüz dünyasındaki yeri çok önemli. Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi olması aynı zamanda enerjiyi güneş panelinden sağlaması avantajlarını kapsıyor. Ankara için en önemli avantajı ise zorlu hava şartlarında ulaşım sağlayacağınız otobüsü beklemek daha konforlu olacak.

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