  • BIST 2.390,79
  • Altın 912.888
  • Dolar 15.565
  • Euro 16.2426
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

EGO otobüslerinin hassas Duracak İkaz Butonları şoför ile yolcuları karşı karşıya getiriyor

Başkent'e yeni kazandırılan kırmızı otobüslerdeki 'stop' yazılı duracak ikaz butonunun oldukça hassas olması şoför ile yolcuları sıkça karşı karşıya getiriyor. Durumdan dertli olan şoförler ile yolcular butonlara çözüm bulunmasını istiyor. 
EGO otobüslerinin hassas Duracak İkaz Butonları şoför ile yolcuları karşı karşıya getiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün, filosuna kattığı yeni toplu taşıma araçlarındaki "stop" yazılı duracak ikaz düğmeleri oldukça hassas; en ufak bir temasta dahi ikaz ışığı yanabiliyor. Bu durum ikaz düğmelerine yanlışlıkla ve istemsiz olarak basılmalara sebep oluyor. Bundan dolayı otobüs, duraklarda gereksiz yere durup kalkıyor. Durup kalkmaların sayısının artması otobüs şoförleri ile yolcuları bir hayli geriyor, otobüste bazen şiddetli tartışmalar yaşanıyor.

whatsapp-image-2022-05-16-at-09.49.31.jpeg

YOLCU KALABALIK OLDUĞUNDA SORUN ARTIYOR
Özellikle yolcu sayısının en kalabalık olduğu işe gidiş ve işten çıkış  saatlerinde tıka basa dolu olan otobüsler içinde hareket alanı giderek daralıyor, yolcular yanlışlıkla ve istemsizce ikaz düğmelerine basabiliyor. Bir yolcunun ikaz düğmesinin yanından geçerken dahi istemsizce temaslarda düğme yanabiliyor. Yolcular yeni bir ikaz düğmesi tasarımıyla butona istemsizce basılmasının önüne geçilmesini istiyor.

whatsapp-image-2022-05-16-at-09.46.00.jpegŞOFÖRLER DE YOLCULAR DA İKAZ BUTONUNDAN DERTLİ 
Yeni otobüslerdeki hassas duracak ikaz butonlarının şoför ile yolcuları karşı karşıya getirdiğini anlatan yolcular şunları söylüyor: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yeni kazandırdığı kırmızı otobüsler çok güzel ve konforlu; ancak ikaz düğmeleri oldukça sorunlu. En ufak bir temasta düğme yanıyor, bunu geri alma gibi bir şansımız da olmadığı için otobüs içinde şoför ile yolcular arasında 'inmeyecekseniz neden düğmeye basıyorsunuz!' tartışmaları çıkabiliyor. Otobüslerin çok kalabalık olduğu zamanlarda yanlışlıkla ve istemsizce ikaz düğmelerine daha fazla basılıyor. Yeni otobüslerdeki ikaz düğmeleriyle ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz." Görüştüğümüz yeni araçları kullanan EGO şoförleri de söz konusu bu ikaz düğmelerinden bir hayli dertli. 

OTOBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ 
Başkent yollarındaki yeni otobüsler, ileri teknolojisi sayesinde yolcular daha konforlu ve güvenli seyahat edebiliyor. Yeni kırmızı renkli otobüslerde alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli yolcular için kolaylaştırıcı erişim özellikleri yer alıyor. Özel güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüslerde araç takip sistemi, kameralar (12 adet) ve kayıt sistemi de bulunuyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Çapında Dikkat Çeken Gıda Sahtekarlığı Örnekleri16 Mayıs 2022 Pazartesi 04:04
  • Avrupa Günü etkinliklerinde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede aynı sahneyi paylaştı16 Mayıs 2022 Pazartesi 03:03
  • Şuur16 Mayıs 2022 Pazartesi 02:02
  • 1187 fotoğrafın yarıştığı liseler arası fotoğraf yarışması sonuçlandı16 Mayıs 2022 Pazartesi 01:01
  • Ankara Üniversitesi’nde 6 yıl önce yasaklanan “inek bayramı” yeniden kutlandı14 Mayıs 2022 Cumartesi 05:05
  • Çiçek Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı14 Mayıs 2022 Cumartesi 04:30
  • Pandemi yaradı!14 Mayıs 2022 Cumartesi 04:04
  • Hasan Kılınç, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu’nda yeniden seçildi14 Mayıs 2022 Cumartesi 03:30
  • Gıda Zirvesi'nde Bakan Bilgin'nden dikkat çeken açıklama; "AYAKTA KALAMAYIZ"14 Mayıs 2022 Cumartesi 03:03
  • Hayat değil biz kirletiyoruz14 Mayıs 2022 Cumartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti