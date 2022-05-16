EGO otobüslerinin hassas Duracak İkaz Butonları şoför ile yolcuları karşı karşıya getiriyor

Başkent'e yeni kazandırılan kırmızı otobüslerdeki 'stop' yazılı duracak ikaz butonunun oldukça hassas olması şoför ile yolcuları sıkça karşı karşıya getiriyor. Durumdan dertli olan şoförler ile yolcular butonlara çözüm bulunmasını istiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün, filosuna kattığı yeni toplu taşıma araçlarındaki "stop" yazılı duracak ikaz düğmeleri oldukça hassas; en ufak bir temasta dahi ikaz ışığı yanabiliyor. Bu durum ikaz düğmelerine yanlışlıkla ve istemsiz olarak basılmalara sebep oluyor. Bundan dolayı otobüs, duraklarda gereksiz yere durup kalkıyor. Durup kalkmaların sayısının artması otobüs şoförleri ile yolcuları bir hayli geriyor, otobüste bazen şiddetli tartışmalar yaşanıyor.

YOLCU KALABALIK OLDUĞUNDA SORUN ARTIYOR

Özellikle yolcu sayısının en kalabalık olduğu işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde tıka basa dolu olan otobüsler içinde hareket alanı giderek daralıyor, yolcular yanlışlıkla ve istemsizce ikaz düğmelerine basabiliyor. Bir yolcunun ikaz düğmesinin yanından geçerken dahi istemsizce temaslarda düğme yanabiliyor. Yolcular yeni bir ikaz düğmesi tasarımıyla butona istemsizce basılmasının önüne geçilmesini istiyor.

ŞOFÖRLER DE YOLCULAR DA İKAZ BUTONUNDAN DERTLİ

Yeni otobüslerdeki hassas duracak ikaz butonlarının şoför ile yolcuları karşı karşıya getirdiğini anlatan yolcular şunları söylüyor: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yeni kazandırdığı kırmızı otobüsler çok güzel ve konforlu; ancak ikaz düğmeleri oldukça sorunlu. En ufak bir temasta düğme yanıyor, bunu geri alma gibi bir şansımız da olmadığı için otobüs içinde şoför ile yolcular arasında 'inmeyecekseniz neden düğmeye basıyorsunuz!' tartışmaları çıkabiliyor. Otobüslerin çok kalabalık olduğu zamanlarda yanlışlıkla ve istemsizce ikaz düğmelerine daha fazla basılıyor. Yeni otobüslerdeki ikaz düğmeleriyle ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz." Görüştüğümüz yeni araçları kullanan EGO şoförleri de söz konusu bu ikaz düğmelerinden bir hayli dertli.

OTOBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ

Başkent yollarındaki yeni otobüsler, ileri teknolojisi sayesinde yolcular daha konforlu ve güvenli seyahat edebiliyor. Yeni kırmızı renkli otobüslerde alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli yolcular için kolaylaştırıcı erişim özellikleri yer alıyor. Özel güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüslerde araç takip sistemi, kameralar (12 adet) ve kayıt sistemi de bulunuyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA