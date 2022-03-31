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EGO otobüsü ‘Açık Hava Sınıfı’ hâline dönüştürdü

ABB ekonomik ömrünü tamamlayan EGO otobüsünü atık malzemeleri kullanarak ‘Açık Hava Sınıfı’ hâline dönüştürdü. Başkent parklarına konulacak açık hava sınıfları sayesinde Başkentli öğrenciler doğayla baş başa ders çalışma imkânı bulacak.
EGO otobüsü ‘Açık Hava Sınıfı’ hâline dönüştürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekonomik ömrünü tamamlamış EGO otobüsünü “Açık Hava Sınıfı” hâline getirdi. Parklara konularak öğrencilerin doğayla baş başa ders çalışabileceği, Wİ-Fİ bağlantılı yeşil dönüşüme örnek niteliğindeki proje ATO Congresium’da düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi’nde görücüye çıktı.

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ATIK MALZEMELER KULLANILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlayan EGO otobüsünü atık malzemeleri kullanarak ‘Açık Hava Sınıfı’ hâline dönüştürdü.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA
 Başkent parklarına konulacak açık hava sınıfları sayesinde Başkentli öğrenciler doğayla baş başa ders çalışma imkânı bulacak. Atıl durumda bulunan demir ve ahşap malzemeleri geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandıran Büyükşehir Belediyesi tasarruf odaklı örnek proje ile kullanılmayan bir EGO otobüsünü farklı bir amaçla yeniden kullanılır hâle getirdi.

PARKLARA KONULACAK 
 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atölyesi ustaları tarafından üretilen oturma grupları, kitap rafları, sehpalar ve minik taburelerin yerleştirildiği otobüs, Başkent parklarında ders çalışmak isteyen öğrencilerin kullanımına açılacak.

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YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
 Zirveye katılan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği açık hava sınıfı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde öğrencilerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir parka yerleştirilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA 

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