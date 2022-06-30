Ekmeğe zam yolda

Başkent’te ekmeğin 4 TL olması konusunda uzlaşıya gidildi. Tarifenin onaylanması halinde 200 gram ekmek dört liradan satılacak.

Gazetemize konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmek tüketimi arttı. Türkiye’de şu an en ucuz temel gıda maddesi ekmek. Türkiye’nin daha büyük sorunları var onlar konuşulmalı. Ekmek fiyatı gündem olmamalı” dedi.

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 4 TL'den satışına ilişkin tarifeyi oy çokluğuyla kabul etti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin şu an Türkiye’deki en ucuz temel gıda maddesi olduğunu, ekmek tüketiminde artış yaşandığını kaydederek, “Türkiye’de ekmek fiyatı konuşulmamalı. Türkiye’nin daha büyük sorunları var onlar konuşulmalı. Ekmek gündem olmamalı. Biz kârı unuttuk, ayakta kalmaya çalışıyoruz, buna rağmen elimizden gelen tüm fedakârlığı yapıyoruz. Sürecin geçici olduğuna inanıyoruz” dedi.

4 TL OLABİLİR

Tarife ilgili kurumlara sunulduktan sonra karara bağlanacak. Yapılan toplantıda, pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 4 TL'den, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 6 TL'den, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 8 TL'den satılmasına ilişkin müzakere yapıldı.

ONAY BEKLİYOR

Artan maliyetler göz önüne alınarak yapılan müzakerede istenilen fiyat tarifesi ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu. Tarife komisyonu tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni ücret tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasıyla Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra karara bağlanacak.

EN UCUZ TEMEL GIDA MADDESİ

Konu hakkında gazetemize konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin en ucuz temel gıda maddesi olduğunu, fırıncılar olarak gerekli hassasiyeti ve fedakârlığı gösterdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERİYORUZ

“Bu sürecin geçici olduğunu düşündüğümüzden dolayı fırıncı esnafımız gerekli hassasiyeti, fedakârlık yaparak gösteriyor. Biz ekmek şu fiyat olmalı dediğimizde gündem oluyor. Türkiye’de şu an ekmek en ucuz temel gıda maddesi. Ekmek tüketimi arttı. Biz elimizden geleni yapmasak, devlet bazı desteklemelerde bulunmasa ekmek Şubat ayında 7 lira olurdu.”

KÂRI UNUTTUK

“Türkiye’de ekmek fiyatı konuşulmamalı. Biz kârı unuttuk, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin daha büyük sorunları var onlar konuşulmalı. Ekmek gündem olmamalı. Fırıncılar olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek, maliyetler artacak. Yani asgari ücrette ciddi değişiklik olması, elektrik ücretlerinde artış olması durumunda ekmek üreten işletmelere bir ayrıcalık tanımak gerekiyor.”

Emrah Özcan/ İlksayfa