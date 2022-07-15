Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı okullarda alındığı iddia edilen öğrenci kayıt ücretleri hakkında konuştu. Özer, “Kayıtlarda bağış alındığına dair okul yöneticilerini zan altında bırakıyorlar. Bu problemi el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi’nde okul yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda eğitim ortamlarının niteliğini artırmaya yönelik desteklerin artarak devam edeceğini kaydeden Mahmut Özer, “Kayıtlarda bağış alındığına dair okul yöneticilerini zan altında bırakıyorlar. Yanlış algı oluşturulmuş durumda. Bu problemi de el birliğiyle çözeceğiz. Tüm çocuklar herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmayacak” dedi.

BAŞKENT’E 700 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Özer, “2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve okulların donatım eksikliklerinin giderilmesi için 700 milyon liralık yatırımı Ankara’daki tüm okullarımıza göndermek için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz” dedi.

“ÇÖZEMEYECEĞİMİZ SORUN YOK”

Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce okul müdürlerine müjdeli haberler sunacağını ifade eden Özer, “Ben inanıyorum ki el ele verirsek aşamayacağımız sorun yok. Eğitim öğretim başlamadan önce okullarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Sizlerle el ele verdiğimiz zaman var olan kaynakları adil ve verimli kullandıktan sonra eğitim sisteminde çözemeyeceğimiz sorun yok. Yeter ki dürüst ve şeffaf olalım” ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

“Öğretmen ne kadar güçlü olursa toplum o kadar gelişir” diyerek sözlerine devam eden Özer, okul yöneticilerinin imkânlarını iyileştirme, daha iyi ortamlarda çalışabilmeleri adına her türlü desteğin sağlanacağını vurguladı. Özer, “Okul iklimini güçlendireceğiz. Akran zorbalığının olmadığı, öğrenmenin güzel ortamlarda gerçekleştiği, kimsenim kaygı duymadığı okul iklimini tesis etmek ve daha iyi noktaya taşımak için çabalıyoruz. Temel hedefimiz bu yönde” şeklinde konuştu.

“DEVLET KARŞILIYOR”

Okul kayıtlarında alınan kayıt ücretine de dikkat çeken Özer, kayıtlarda alınan ücretin okul yöneticilerini zanda bıraktığını vurgulayarak, istisnai durumlar nedeniyle sistemde yanlış bir algı oluştuğunu belirtti. Özer, “Kayıt parasına ilişkin yardımcı kaynak problemini nasıl çözdüysek bu problemi de o şekilde çözeceğiz. Bizim okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılıyor” dedi.

VELİLER AKSİNİ İDDİA EDİYOR

Gazetemize bilgi veren anasınıfı öğrenci velileri, “Okul kayıt ücreti olarak 1000 TL isteniyor. Üstelik bu parayı taksitle de değil peşin olarak istiyorlar. Devlet karşılıyor deniliyor. Ama ekonomi bu haldeyken okula girişte bile bir sürü para vermek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“ÜCRETSİZ KAYIT YAPILIYOR”

Konuyla alakalı açıklama yapan Özer, “Veli isterse kayıt döneminden sonra bağış yapabilir. Kayıt yapmakla bağış yapmak arasında hiçbir fark yok. Bunu engellemiyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm vatandaş çocukları herhangi bir ek ücret ödemeden okullara kayıt yaptırabilecekler” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İlksayfa

