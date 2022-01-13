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Elektrik dağıtım şirketleri “sözleşme”yi tek taraflı fesih etmesi tepkilere yol açtı

Son dönemde büyük zamların geldiği elektrik sektöründe dağıtım şirketleri “maliyetler arttı” deyip, tüketiciyle imzaladıkları “sözleşme”yi tek taraflı fesih edebiliyor. 
Elektrik dağıtım şirketleri “sözleşme”yi tek taraflı fesih etmesi tepkilere yol açtı

Elektrik dağıtım şirketleri, tüketicilerle imzaladığı ‘Serbest Tüketici Sözleşmesi’ni artan maliyetleri gerekçe göstererek iptal ediyor. Tüketiciler ‘serbest tüketici’ tarifesinde istediği elektrik şirketinden enerji alabiliyor, sözleşme gereği sabit bir fatura geldiği için büyük oranda kar elde edebiliyordu. Ancak sözleşmelerin tek taraflı iptal edilmesiyle tüketiciler ulusal elektrik tarifesine geçmek zorunda kaldı. Bu durum ise aylık faturaların artmasına neden olacak.
Mamak’ta kardeşi Mahmut Akyüz ile balıkçı dükkânı işleten Burak Akyüz, özel elektrik şirketlerinin son mağdurlarından biri oldu. 

balikci-kardesler.jpgÇİFTE STANDART VE HAKSIZLIK
Daha ekonomik buldukları için imzaladıkları sözleşmeleri kendilerinden habersiz iptal edilen esnaflardan Mamak’lı Akyüz kardeşler, “Sözleşmeyi tüketici iptal etti mi ceza ödüyor, şirket iptal ederse bir şey yok. Çifte standart bu, haksızlık bu” dedi. 

Akyüz kardeşlerin bir elektrik şirketiyle geçtiğimiz aylarda imzaladığı bir yıl geçerli ‘Serbest Tüketici Sözleşmesi’ni söz konusu şirket tek taraflı bozdu. Sözleşmeyi tek taraflı bozan şirketinin kendilerine bilgi dahi vermediğini iddia eden Burak Akyüz şunları anlattı: “Gelen elektrik zamlarından etkilenmemek için bir elektrik dağıtım şirketiyle var olan sözleşmemizi geçtiğimiz Ekim 2021 yılında yeniledik. Ancak yılbaşında elektriğe gelen zamlardan sonra sözleşmeyi tek taraflı fesih ettiklerini öğrendik. Saati okumaya gelen görevli bilgilendirdi, iptali onlardan öğrendik, bize bilgi veren felan olmadı. Sonra biz aradık bizden iban numarası istediler hesabımıza güvence bedelini yatırmışlar.”

FATURALARI KATLANACAK
Serbest Tüketici Sözleşmesi’nden memnun olduklarını, ancak sözleşmenin tek taraflı iptaliyle gelecek kabarık faturaların kendilerini bir hayli zorlayacağını ifade eden Akyüz, “Sözleşme sayesinde elektrik faturamız geçtiğimiz aylarda aylık 800 ila 850 TL arasında geliyordu. Şimdi ise 2 bin TL’nin üstünde fatura geleceğini tahmin ediyoruz. Her kalemde giderimiz inanılmaz katlandı. Mağduruz, sözleşmeyi tek taraflı iptal eden bize bilgi dahi vermeyen şirketten şikayetçiyiz. Biz sözleşmeyi tek taraflı iptal etmeye kalksak bir sürü ceza yazarlardı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bu konuda inceleme başlatmalı, mağduriyetlerin önüne geçmeli. Yoksa bu elektrik faturaları bizi çarpar” dedi.

SÖZLEŞMELER ÜLKE GENELİNDE İPTAL EDİLİYOR
Öte yandan elektrik şirketlerinin artan maliyetleri gerekçe göstererek ülke genelindeki Serbest Tüketici Sözleşmelerini tek taraflı hızla iptal etmeye başladığı öğrenildi. Çok sayıda tüketicinin aynı konudan şikayetçi olduğu kaydedildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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